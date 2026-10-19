Президент высоко оценил профессионализм казахстанских спасателей

За последние пять лет казахстанские спасатели выезжали на экстренные вызовы более 750 тысяч раз и оказали помощь порядка 240 тысячам человек. Такие данные привел Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения сотрудников чрезвычайных служб в честь Дня спасателя.

Глава государства отметил, что сегодня особое внимание уделяется предупреждению стихийных бедствий, развитию технологий и обновлению техники спасательных подразделений.