Президент высоко оценил профессионализм казахстанских спасателей
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За последние пять лет казахстанские спасатели выезжали на экстренные вызовы более 750 тысяч раз и оказали помощь порядка 240 тысячам человек. Такие данные привел Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения сотрудников чрезвычайных служб в честь Дня спасателя.
Глава государства отметил, что сегодня особое внимание уделяется предупреждению стихийных бедствий, развитию технологий и обновлению техники спасательных подразделений.
«За последние пять лет казахстанские спасатели отреагировали на более чем 750 тысяч экстренных вызовов и оказали помощь порядка 240 тысячам граждан. Государство уделяет самое пристальное внимание совершенствованию системы гражданской защиты. Главной задачей сегодня становится предупреждение стихийных бедствий. В этой связи крайне важное значение приобретает внедрение передовых технологий и искусственного интеллекта. Еще одним значимым приоритетом является модернизация материально-технической базы спасательных служб. На сегодняшний день проводится масштабная работа для решения этих задач. За последние три года было приобретено около 3 тысяч единиц техники, в том числе современные самолеты и вертолеты, суда различного целевого назначения. Построено порядка 60 пожарных депо и спасательных станций. Ситуационный центр министерства по чрезвычайным ситуациям, созданный два года назад, стал важной структурой в управлении системой гражданской обороны. Благодаря ему внедрение постоянного мониторинга, раннего предупреждения об угрозах и оперативного принятия решений уже приносит положительные результаты», – сказал Глава государства.
Самое читаемое
- Трамп приостановил новые санкции против России, которые сам же ввёл
- Вокзал «Астана-1» проверили на доступность для маломобильных граждан перед открытием
- Плотину «Албарбогет» в Костанайской области проверяют на безопасность
- Во Франции выставили редкий розовый бриллиант — спустя 100 лет после его кражи
- Пожар охватил торговые объекты в Алматинской области