Спасатель должен хорошо владеть современными технологиями – К.Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии по случаю Дня спасателя поручил распространить инициативу «Ауыл құтқарушылары» на все регионы Казахстана. За последние два года по этой программе построили около 300 пожарных постов, что позволило предотвратить порядка 450 возгораний.

Глава государства подчеркнул необходимость повышения безопасности на промышленных и горнодобывающих предприятиях, а также в отдаленных населенных пунктах.

«Применение цифровых технологий и инновационных решений в области промышленной безопасности позволяет качественно повысить результативность аварийно-спасательных мероприятий. Приоритетным направлением также является обеспечение безопасности отдаленных сельских территорий. Для реализации данной задачи была запущена инициатива «Ауыл құтқарушылары», в рамках которой за последние два года было построено около 300 пожарных постов. Данное решение позволило предотвратить возникновение порядка 450 возгораний. Этот успешный опыт необходимо масштабировать во всех регионах», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству уделить особое внимание поддержке сотрудников спасательных служб, их оснащению и профессиональной подготовке.

«Следующая важная задача. Государство должно обеспечить всестороннюю поддержку работников служб спасения. Первоочередной задачей является комплексное материально-техническое обеспечение специалистов гражданской обороны передовыми средствами защиты и техникой. Повышение квалификации личного состава также является важным приоритетом. При этом необходимо обеспечить безопасные условия для их работы. Все обозначенные направления требуют безотлагательного решения. Правительству необходимо уделить самое пристальное внимание реализации данных задач», – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что современным спасателям необходимы аналитические способности, решительность и умение действовать в нестандартных ситуациях.

«Важно не только быть в отличной физической форме, но и хорошо владеть современными технологиями. К примеру, особых знаний и компетенций требует все более широкое применение беспилотных и автоматизированных систем. Основополагающая роль в подготовке новой генерации спасателей отводится Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный вуз в стране, который готовит сотрудников органов гражданской защиты – по сути, кузница кадров для всей отрасли», – сказал Президент.

По его словам, Академия должна учитывать современные требования к подготовке специалистов, изучать опыт реальных спасательных операций и сохранять лучшие традиции казахстанской школы спасателей.