Спасатели эвакуировали мужчину с горы Болектау в Бурабае

В Бурабайском районе Акмолинской области спасатели оказали помощь мужчине 1982 года рождения, которому стало плохо во время спуска с горы Болектау. Он не смог самостоятельно продолжить путь с высоты около 350 метров.

Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. После этого к месту происшествия направили силы ДЧС Акмолинской области для проведения аварийно-спасательных работ.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда помогли мужчине спуститься с горы, после чего передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По предварительным данным, у мужчины диагностирована транзиторная ишемическая атака.