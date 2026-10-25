Спасатели эвакуировали мужчину с горы Болектау в Бурабае
Мужчине стало плохо во время спуска со смотровой площадки с высоты около 350 метров.
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В Бурабайском районе Акмолинской области спасатели оказали помощь мужчине 1982 года рождения, которому стало плохо во время спуска с горы Болектау. Он не смог самостоятельно продолжить путь с высоты около 350 метров.
Мужчина вызвал скорую медицинскую помощь. После этого к месту происшествия направили силы ДЧС Акмолинской области для проведения аварийно-спасательных работ.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда помогли мужчине спуститься с горы, после чего передали его бригаде скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, у мужчины диагностирована транзиторная ишемическая атака.
«При посещении гор необходимо учитывать свои физические возможности, выбирать безопасные маршруты и соблюдать меры безопасности», - напомнили в МЧС.
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