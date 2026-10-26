Спортивный комплекс площадью более 1 800 квадратных метров открыли в Актобе
В честь открытия нового комплекса состоялся городской турнир среди студентов.
26 Октября 2026, 14:15
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26 Октября 2026, 14:1526 Октября 2026, 14:15
87Фото: Скриншот видео
В Актобе в преддверии Дня Республики ввели в эксплуатацию новый спортивный комплекс, принадлежащий университету имени Сактагана Баишева. Объект оснащен современным оборудованием.
Общая площадь комплекса превышает 1 800 квадратных метров. Помимо крытой арены, на территории построили открытый стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и универсальной спортивной площадкой.
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