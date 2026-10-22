Спустя 70 дней недоношенный малыш оказался на руках у мамы

Всего 679 граммов весил мальчик, появившийся на свет раньше срока в Алматы. Первые 70 дней жизни он провёл в реанимации, большую часть этого времени не мог самостоятельно дышать без медицинской поддержки. Теперь малыш весит почти втрое больше и наконец находится рядом с мамой, передаёт BAQ.KZ.

Мальчик родился 8 августа 2026 года на сроке 26 недель и 6 дней – почти на три месяца раньше положенного.

Его маму экстренно доставили в городской перинатальный центр № 2 Алматы. Из-за осложнений беременности врачи провели кесарево сечение.

Состояние новорождённого требовало интенсивной медицинской помощи с первых минут жизни.

Минздрав

70 дней, которые изменили всё

Почти два с половиной месяца за жизнь малыша боролась команда врачей и медсестёр.

43 дня ребёнок находился на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 25 дней ему помогали дышать с помощью СИПАП – метода, при котором специальный аппарат поддерживает постоянное давление воздуха в дыхательных путях.

Всё это время медики круглосуточно следили за состоянием мальчика, проводили лечение и помогали его организму постепенно окрепнуть.

И наконец наступил момент, которого так ждала семья: после 70 дней в реанимации ребёнка перевели в палату совместного пребывания с мамой.

Сейчас малышу 75 суток. Он весит уже 1 800 граммов – более чем на килограмм больше, чем при рождении.

Минздрав

Третий день мальчик находится рядом с мамой.

По приведённым в сообщении данным, показатель неонатальной смертности в Казахстане составляет три случая на тысячу живорождений – самый низкий уровень среди стран Центральной Азии.

История малыша из Алматы – один из примеров того, как современная медицинская помощь позволяет выхаживать детей, родившихся глубоко недоношенными и с экстремально низкой массой тела.