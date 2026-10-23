США и Дания договорились расширить сотрудничество в судостроении
Стороны намерены привлечь датские инвестиции на американские верфи, ускорить подготовку специалистов и внедрить новые технологии.
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США и Дания подписали меморандум о взаимопонимании для развития морской отрасли, расширения судостроительных мощностей и укрепления производственных цепочек.
Документ подписали заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Соглашение предусматривает ускоренную подготовку кадров для американской судостроительной отрасли, привлечение датских инвестиций на верфи США, а также внедрение передовых технологий, которые позволят быстрее и с меньшими затратами строить и ремонтировать суда.
В Госдепартаменте США отметили, что партнёрство направлено на создание новых рабочих мест, укрепление национальной безопасности и развитие американской морской промышленной базы.
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