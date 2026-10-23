США и Дания договорились расширить сотрудничество в судостроении

США и Дания подписали меморандум о взаимопонимании для развития морской отрасли, расширения судостроительных мощностей и укрепления производственных цепочек.

Документ подписали заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг и министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Соглашение предусматривает ускоренную подготовку кадров для американской судостроительной отрасли, привлечение датских инвестиций на верфи США, а также внедрение передовых технологий, которые позволят быстрее и с меньшими затратами строить и ремонтировать суда.

В Госдепартаменте США отметили, что партнёрство направлено на создание новых рабочих мест, укрепление национальной безопасности и развитие американской морской промышленной базы.