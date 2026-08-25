США отказались присоединиться к заявлению 50 стран в ООН

Соединенные Штаты не присоединились к совместному заявлению 50 стран и Европейского союза, в котором Россию призвали согласиться на полное и безусловное прекращение огня в Украине и вернуться к переговорам. Документ был оглашен 24 августа перед заседанием Совета Безопасности ООН, посвященным ситуации в Украине.

Совместное заявление зачитал министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Подписавшие его государства подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

К чему призвали Россию

В заявлении содержится призыв немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры, целью которых должно стать достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

Отдельное внимание уделено гуманитарным вопросам. Авторы документа выступили за обмен военнопленными, освобождение незаконно удерживаемых людей и возвращение в Украину депортированных граждан, в том числе детей.

Кто поддержал заявление

К документу присоединились все 27 государств Европейского союза. Его также поддержали Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Норвегия, Молдова, Швейцария, Новая Зеландия и ряд других стран.

Всего заявление поддержали 50 государств и Европейский союз.

США среди подписантов документа не было. При этом в приведенном заявлении не указывается причина, по которой Вашингтон к нему не присоединился.