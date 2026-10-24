США отменяют 50-процентные пошлины на часть товаров из Канады

США с 30 октября отменяют 50-процентные пошлины на ряд товаров из Канады. Соответствующий указ 23 октября подписал президент Дональд Трамп. Как сообщает DW, пошлины отменят на фанеру, отдельные виды бумажной продукции, оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, упаковочные ящики и картонные коробки. В список также вошли свежие и сушёные морские водоросли.

При этом Вашингтон ввёл пошлины на другие категории канадских товаров. В перечень вошли ковры, краски, шампуни, какао-порошок, деревянные гробы, палочки для мороженого, кондиционеры, морозильные камеры, а также товары для стрельбы из лука и каноэ. Канада оценивает решение американской стороны. Министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан заявил, что Оттава готова работать над созданием взаимовыгодных торговых отношений.

Торговые разногласия обострились после возвращения Трампа в Белый дом. В августе США повысили пошлины на канадские товары, после чего Оттава объявила о зеркальных мерах. В конце сентября Вашингтон также приостановил импорт ряда товаров из Канады, включая алкогольные напитки, некоторые молочные продукты и мотоциклы.