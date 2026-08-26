Стал известен победитель Кубка Казахстана по хоккею

Усть-каменогорское «Торпедо» второй год подряд завоевало Кубок Казахстана по хоккею. В финале команда разгромила карагандинскую «Сарыарку» со счетом 8:2. Финал получился результативным — «Торпедо» забросило восемь шайб и уверенно довело матч до победы.

Для клуба этот трофей стал уже восьмым в истории. Таким образом, «Торпедо» второй год подряд становится обладателем Кубка Казахстана. Победа стала подарком Усть-Каменогорску, который в это воскресенье отмечает День города.