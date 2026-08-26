Стал известен победитель Кубка Казахстана по хоккею
26 Августа 2026, 03:35
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26 Августа 2026, 03:3526 Августа 2026, 03:35
54Фото: акимат ВКО
Усть-каменогорское «Торпедо» второй год подряд завоевало Кубок Казахстана по хоккею. В финале команда разгромила карагандинскую «Сарыарку» со счетом 8:2. Финал получился результативным — «Торпедо» забросило восемь шайб и уверенно довело матч до победы.
Для клуба этот трофей стал уже восьмым в истории. Таким образом, «Торпедо» второй год подряд становится обладателем Кубка Казахстана. Победа стала подарком Усть-Каменогорску, который в это воскресенье отмечает День города.
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