Стало известно, куда протянут новые линии Tarlan Astana
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В столице продолжается строительство второй очереди легкорельсового транспорта Tarlan Astana. Новые линии планируют проложить в сторону Косшы, микрорайона Жагалау и железнодорожного вокзала «Астана-1». Всего на трёх направлениях предусмотрено 20 станций. О ходе строительства на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек.
По его словам, с момента запуска LRT пассажиры совершили почти 11,5 млн поездок. Глава города отметил, что новый вид транспорта постепенно становится частью повседневной жизни астанчан.
Как продвигается строительство
На направлении в сторону города Косшы продолжается возведение опор, эстакадных конструкций и станций.
На сегодняшний день строители установили 294 опоры, что составляет 97% от запланированного количества. Также смонтировано 385 эстакадных конструкций – 73% от общего объёма.
До конца 2026 года планируется завершить бетонные работы на трёх станциях под номерами 401, 402 и 403.
Где появятся ещё восемь станций
Второе направление LRT пройдёт в сторону микрорайона Жагалау. Здесь предусмотрено строительство восьми станций.
Геологические изыскания уже завершены. Сейчас рабочие устанавливают ограждения, а также занимаются переносом и переустройством инженерных сетей.
После завершения подготовительного этапа начнутся основные строительно-монтажные работы.
Что происходит на правом берегу
Ещё одну линию LRT планируют проложить в сторону железнодорожного вокзала «Астана-1». На этом направлении предусмотрено девять станций, включая пересадочную станцию № 201.
По информации акима, геологические изыскания завершены. Сейчас продолжается строительство пересадочного узла станций № 201 и № 301 вдоль проспекта Сыганак, между проспектами Кабанбай батыра и Туран.
На участке между улицей Қазақ радиосы и проспектом Кабанбай батыра уже забетонированы две опоры. Параллельно ведутся работы по устройству свай и ростверков – конструкций, которые служат основанием для опор.
На остальных участках строители готовятся к следующему этапу работ.
Как будет развиваться сеть LRT
Вторая очередь проекта предусматривает расширение сети сразу в трёх направлениях. Наиболее продвинутым по строительной готовности опор и эстакадных конструкций остаётся участок в сторону Косшы.
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На направлениях в сторону Жагалау и вокзала «Астана-1» продолжаются подготовительные и строительные работы.
«Развитие сети легкорельсового транспорта – важный шаг к формированию современной и удобной транспортной системы нашей столицы», – написал Женис Касымбек.
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