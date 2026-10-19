Стало известно, куда протянут новые линии Tarlan Astana

В столице продолжается строительство второй очереди легкорельсового транспорта Tarlan Astana. Новые линии планируют проложить в сторону Косшы, микрорайона Жагалау и железнодорожного вокзала «Астана-1». Всего на трёх направлениях предусмотрено 20 станций. О ходе строительства на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек.

По его словам, с момента запуска LRT пассажиры совершили почти 11,5 млн поездок. Глава города отметил, что новый вид транспорта постепенно становится частью повседневной жизни астанчан.

Как продвигается строительство

На направлении в сторону города Косшы продолжается возведение опор, эстакадных конструкций и станций.

На сегодняшний день строители установили 294 опоры, что составляет 97% от запланированного количества. Также смонтировано 385 эстакадных конструкций – 73% от общего объёма.

До конца 2026 года планируется завершить бетонные работы на трёх станциях под номерами 401, 402 и 403.

Где появятся ещё восемь станций

Второе направление LRT пройдёт в сторону микрорайона Жагалау. Здесь предусмотрено строительство восьми станций.

Геологические изыскания уже завершены. Сейчас рабочие устанавливают ограждения, а также занимаются переносом и переустройством инженерных сетей.

После завершения подготовительного этапа начнутся основные строительно-монтажные работы.

Что происходит на правом берегу

Ещё одну линию LRT планируют проложить в сторону железнодорожного вокзала «Астана-1». На этом направлении предусмотрено девять станций, включая пересадочную станцию № 201.

По информации акима, геологические изыскания завершены. Сейчас продолжается строительство пересадочного узла станций № 201 и № 301 вдоль проспекта Сыганак, между проспектами Кабанбай батыра и Туран.

На участке между улицей Қазақ радиосы и проспектом Кабанбай батыра уже забетонированы две опоры. Параллельно ведутся работы по устройству свай и ростверков – конструкций, которые служат основанием для опор.

На остальных участках строители готовятся к следующему этапу работ.

Как будет развиваться сеть LRT

Вторая очередь проекта предусматривает расширение сети сразу в трёх направлениях. Наиболее продвинутым по строительной готовности опор и эстакадных конструкций остаётся участок в сторону Косшы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жеңіс Қасымбек (@jenis_qasymbek)

На направлениях в сторону Жагалау и вокзала «Астана-1» продолжаются подготовительные и строительные работы.