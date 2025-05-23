23 мая после масштабного комплекса восстановительных работ возобновила работу НПС "Кропоткинская" — одна из ключевых станций по перекачке нефти на трубопроводной системе КТК (Тенгиз – Новороссийск), передает BAQ.KZ.

Станция была повреждена в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

В ходе ремонта специалисты провели восстановление трансформаторов, газотурбинной установки с генераторами, закрытого распределительного устройства, кабельных эстакад и шкафов управления. При этом в основном использовалось российское оборудование и материалы.

Руководство консорциума отметило слаженную работу коллектива компании и подрядных организаций, благодаря чему все работы были выполнены качественно и в установленный срок.

После атаки дронов транспортировка нефти по трубопроводу КТК осуществлялась с обходом станции "Кропоткинская". Сейчас НПС полностью восстановлена и работает в штатном режиме перекачки нефти.

Трубопроводная система КТК — один из крупнейших энергетических проектов в СНГ, протяжённостью более 1 500 км. По ней транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырьё с российских месторождений, включая Каспийский регион.

По факту атаки на станцию возбуждено уголовное дело российскими правоохранительными органами.

Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.

В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".

Позже в Минэнерго Казахстана сделали заявление.

Ранее назван был срок окончания восстановительных работ. Ремонт затянулся почти до конца мая.