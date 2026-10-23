Стать айтишником с нуля и бесплатно

В Актобе открыли образовательный центр, где можно бесплатно научиться программированию, работать с искусственным интеллектом и освоить новую профессию. Причем для взрослых предварительные знания IT не обязательны. Школьникам и студентам предложат занятия по робототехнике, компьютерной графике и 3D-моделированию.

Новый центр AQTOBE IT HUB начал работу на базе Актюбинского высшего политехнического колледжа в преддверии Дня Республики. Его деятельность будет финансироваться из областного бюджета, сообщили в акимате Актюбинской области.

Как стать программистом без опыта

Одним из направлений центра стала школа программирования и искусственного интеллекта Tomorrow School. Она ориентирована на людей старше 18 лет, которые хотят освоить IT-профессию, в том числе с нуля.

Обучение бесплатное, но поступить на основную программу можно только после отбора.

Сначала кандидаты должны пройти онлайн-тестирование, затем четырехнедельный интенсив. Успешно справившиеся с заданиями смогут продолжить обучение, которое рассчитано на 18–24 месяца.

Здесь не будет привычных лекций. Программа построена по модели Peer-to-Peer, когда участники самостоятельно изучают материалы, выполняют практические задания и работают над общими проектами.

Студенты будут изучать программирование, искусственный интеллект и машинное обучение.

«Планируем проводить от четырех до шести отборочных интенсивов в год. При проведении четырех интенсивов ежегодно возможность пройти обучение получат до 400 человек. Успешно прошедшие отбор будут зачислены на основную программу, в рамках которой студенты выполнят более 50 практических проектов», - рассказал руководитель управления цифрового развития Актюбинской области Асет Отарбаев.

Число в 400 человек относится к участникам отбора, а не к количеству гарантированных мест на основной программе.

Можно ли найти работу еще во время учебы

Подобная школа уже работает в Астане. По словам Асета Отарбаева, из 493 зачисленных студентов 79 нашли работу в IT-сфере еще до завершения обучения.

В Актобе рассчитывают, что практический подход поможет участникам подготовиться к работе по новой специальности.

Сама Tomorrow School развивается как бесплатный образовательный проект при участии некоммерческого фонда Alem.ai Foundation и Astana Hub. В Актобе обучение организуют на базе колледжа, а расходы на работу регионального центра предусмотрены в областном бюджете.

Роботы, 3D-модели и собственные чат-боты

В новом центре будут заниматься не одни взрослые. Для школьников и студентов предусмотрели несколько направлений.

На занятиях по робототехнике учащиеся научатся собирать устройства, программировать их и решать технические задачи.

Любители дизайна смогут освоить компьютерную графику, создавать иллюстрации, логотипы и постеры. В кружке 3D-моделирования будут учить разрабатывать трехмерные объекты.

На занятиях по веб-программированию ребята смогут попробовать создавать сайты и другие цифровые продукты.

Отдельное направление посвятят искусственному интеллекту. Учащиеся будут разрабатывать простые чат-боты, создавать цифровой контент и выполнять собственные проекты.

Преподаватели намерены уделять внимание проверке информации, безопасности данных и соблюдению авторских прав при работе с нейросетями.

«Наша задача – научить детей не просто пользоваться готовыми технологиями, а самостоятельно воплощать свои идеи. Важно, чтобы они умели ответственно применять искусственный интеллект, проверять информацию и понимать принципы работы цифровых инструментов», - отметил преподаватель политехнического колледжа и руководитель кружка искусственного интеллекта Абен Акансери.

Возможность учиться, не уезжая из родного города

Студенты колледжа уже знакомятся с оборудованием и учебными направлениями нового центра.

Одна из учащихся, Каусар Батырхан, хочет связать будущую профессию с разработкой сайтов.

«Меня интересует веб-программирование. Я хочу научиться создавать сайты и онлайн-платформы, а в будущем стать квалифицированным специалистом и продолжить обучение за рубежом. Думаю, знания и практический опыт, которые получаю здесь, помогут мне достичь этих целей», - поделилась Каусар.

Во время открытия центра акиму Актюбинской области Асхату Шахарову показали учебные кабинеты и оборудование.

«Не у каждого есть доступ к дорогостоящему оборудованию, поэтому мы создаем условия, чтобы ребята могли развивать свои способности, работать над собственными проектами и готовиться к востребованным профессиям», - отметил глава региона.

Он сообщил, что финансирование центра из областного бюджета позволит приглашать зарубежных специалистов, проводить обучение местных преподавателей и организовывать обмен опытом.

Как поступить на бесплатное обучение

Для желающих освоить IT-профессию предусмотрено несколько этапов поступления.

Кандидату должно исполниться 18 лет. Предварительная подготовка по программированию не требуется.

После подачи заявки необходимо пройти онлайн-тестирование и четырехнедельный отборочный интенсив. Участники, успешно прошедшие отбор, смогут приступить к основной программе.

Обучение продлится от полутора до двух лет. За этот период студенты должны выполнить более 50 практических проектов.