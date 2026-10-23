Стать айтишником с нуля и бесплатно
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В Актобе открыли образовательный центр, где можно бесплатно научиться программированию, работать с искусственным интеллектом и освоить новую профессию. Причем для взрослых предварительные знания IT не обязательны. Школьникам и студентам предложат занятия по робототехнике, компьютерной графике и 3D-моделированию.
Новый центр AQTOBE IT HUB начал работу на базе Актюбинского высшего политехнического колледжа в преддверии Дня Республики. Его деятельность будет финансироваться из областного бюджета, сообщили в акимате Актюбинской области.
Как стать программистом без опыта
Одним из направлений центра стала школа программирования и искусственного интеллекта Tomorrow School. Она ориентирована на людей старше 18 лет, которые хотят освоить IT-профессию, в том числе с нуля.
Обучение бесплатное, но поступить на основную программу можно только после отбора.
Сначала кандидаты должны пройти онлайн-тестирование, затем четырехнедельный интенсив. Успешно справившиеся с заданиями смогут продолжить обучение, которое рассчитано на 18–24 месяца.
Здесь не будет привычных лекций. Программа построена по модели Peer-to-Peer, когда участники самостоятельно изучают материалы, выполняют практические задания и работают над общими проектами.
Студенты будут изучать программирование, искусственный интеллект и машинное обучение.
«Планируем проводить от четырех до шести отборочных интенсивов в год. При проведении четырех интенсивов ежегодно возможность пройти обучение получат до 400 человек. Успешно прошедшие отбор будут зачислены на основную программу, в рамках которой студенты выполнят более 50 практических проектов», - рассказал руководитель управления цифрового развития Актюбинской области Асет Отарбаев.
Число в 400 человек относится к участникам отбора, а не к количеству гарантированных мест на основной программе.
Можно ли найти работу еще во время учебы
Подобная школа уже работает в Астане. По словам Асета Отарбаева, из 493 зачисленных студентов 79 нашли работу в IT-сфере еще до завершения обучения.
В Актобе рассчитывают, что практический подход поможет участникам подготовиться к работе по новой специальности.
Сама Tomorrow School развивается как бесплатный образовательный проект при участии некоммерческого фонда Alem.ai Foundation и Astana Hub. В Актобе обучение организуют на базе колледжа, а расходы на работу регионального центра предусмотрены в областном бюджете.
Роботы, 3D-модели и собственные чат-боты
В новом центре будут заниматься не одни взрослые. Для школьников и студентов предусмотрели несколько направлений.
На занятиях по робототехнике учащиеся научатся собирать устройства, программировать их и решать технические задачи.
Любители дизайна смогут освоить компьютерную графику, создавать иллюстрации, логотипы и постеры. В кружке 3D-моделирования будут учить разрабатывать трехмерные объекты.
На занятиях по веб-программированию ребята смогут попробовать создавать сайты и другие цифровые продукты.
Отдельное направление посвятят искусственному интеллекту. Учащиеся будут разрабатывать простые чат-боты, создавать цифровой контент и выполнять собственные проекты.
Преподаватели намерены уделять внимание проверке информации, безопасности данных и соблюдению авторских прав при работе с нейросетями.
«Наша задача – научить детей не просто пользоваться готовыми технологиями, а самостоятельно воплощать свои идеи. Важно, чтобы они умели ответственно применять искусственный интеллект, проверять информацию и понимать принципы работы цифровых инструментов», - отметил преподаватель политехнического колледжа и руководитель кружка искусственного интеллекта Абен Акансери.
Возможность учиться, не уезжая из родного города
Студенты колледжа уже знакомятся с оборудованием и учебными направлениями нового центра.
Одна из учащихся, Каусар Батырхан, хочет связать будущую профессию с разработкой сайтов.
«Меня интересует веб-программирование. Я хочу научиться создавать сайты и онлайн-платформы, а в будущем стать квалифицированным специалистом и продолжить обучение за рубежом. Думаю, знания и практический опыт, которые получаю здесь, помогут мне достичь этих целей», - поделилась Каусар.
Во время открытия центра акиму Актюбинской области Асхату Шахарову показали учебные кабинеты и оборудование.
«Не у каждого есть доступ к дорогостоящему оборудованию, поэтому мы создаем условия, чтобы ребята могли развивать свои способности, работать над собственными проектами и готовиться к востребованным профессиям», - отметил глава региона.
Он сообщил, что финансирование центра из областного бюджета позволит приглашать зарубежных специалистов, проводить обучение местных преподавателей и организовывать обмен опытом.
Как поступить на бесплатное обучение
Для желающих освоить IT-профессию предусмотрено несколько этапов поступления.
Кандидату должно исполниться 18 лет. Предварительная подготовка по программированию не требуется.
После подачи заявки необходимо пройти онлайн-тестирование и четырехнедельный отборочный интенсив. Участники, успешно прошедшие отбор, смогут приступить к основной программе.
Обучение продлится от полутора до двух лет. За этот период студенты должны выполнить более 50 практических проектов.
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