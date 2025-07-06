На 1 мая 2025 года численность населения столицы составила 1 558 501 человек. С момента переноса столицы в Астану в 1997 году, население города увеличилось более чем в 6 раз, передает BAQ.KZ. Естественный прирост населения за январь-апрель 2025 года составил 6452 человека, по сравнению с 7556 человеком за аналогичный период предыдущего года.

Динамика численности населения Астаны:

1997 год: Начало активного роста населения в связи с переносом столицы.

На 1 января 2017 года: 972 672 жителя.

К 1 июня 2017 года: Население превысило 1 миллион человек, город стал миллионером.

1 октября 2024 года: 1 544 142 человека.

На 1 мая 2025 года: 1 558 501 человек.

Основными факторами роста можно назвать естественный прирост, миграцию. Как известно, сохраняется активный приток в столицу населения из других регионов Казахстана и из-за рубежа.

Согласно статистике, к 2030 году прогнозируется увеличение населения до 2-2,5 миллионов человек. К 2050 году возможен рост до 3 миллионов жителей.