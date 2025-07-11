В городе Шар области Абай камеры видеонаблюдения зафиксировали странный инцидент, передает BAQ.KZ. Мужчина в полицейской форме стреляет из рогатки в других людей. По информации Telegram-канала Buzyq Media, который опубликовал ролик, человек на кадрах —действующий сотрудник полиции, и на видеозаписи он целится в своих коллег.

Как стало известно, инцидент произошёл ещё в феврале этого года, однако видео всплыло в сети только сейчас. Это вызвало общественный резонанс: пользователи обсуждают, допустимо ли подобное поведение в стенах правоохранительных органов и что стоит за этим – безобидная шутка или нарушение служебной этики. Тем не менее, в департаменте полиции области Абай начали проверку.