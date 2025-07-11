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Стрельба без пуль: в области Абай проверяют полицейского, попавшего на видео с рогаткой

Вчера, 23:55
АВТОР
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militaryarms.ru Вчера, 23:55
Вчера, 23:55
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Фото: militaryarms.ru

В городе Шар области Абай камеры видеонаблюдения зафиксировали странный инцидент, передает BAQ.KZ. Мужчина в полицейской форме стреляет из рогатки в других людей. По информации Telegram-канала Buzyq Media, который опубликовал ролик, человек на кадрах —действующий сотрудник полиции, и на видеозаписи он целится в своих коллег. 

Как стало известно, инцидент произошёл ещё в феврале этого года, однако видео всплыло в сети только сейчас. Это вызвало общественный резонанс: пользователи обсуждают, допустимо ли подобное поведение в стенах правоохранительных органов и что стоит за этим – безобидная шутка или нарушение служебной этики. Тем не менее, в департаменте полиции области Абай начали проверку. 

Инспекцией по личному составу департамента назначено служебное расследование с выездом на место. По результатам проверки будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства. Соблюдение дисциплины и законности находится на особом контроле руководства департамента полиции, - сообщили в пресс-службе ДП. 

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