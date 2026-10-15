Студентка Astana IT University разработала защиту от утечки корпоративных данных в нейросети
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Студентка Astana IT University Айганым Тулебаева создала систему, которая не пропускает конфиденциальные данные компаний во внешние нейросети. Проект ExoAI она представила на выставке AI-Sana, передает BAQ.KZ.
Нейросетями сегодня пользуются и небольшие фирмы, и крупные компании, в том числе в финансовом секторе. Работая с публичными ИИ-сервисами, сотрудники могут случайно отправить туда персональные данные, банковские реквизиты и другую закрытую информацию.
ExoAI работает как прокси-сервер, то есть посредник между внутренними системами компании и внешними языковыми моделями. Система проверяет все, что уходит наружу, находит конфиденциальные сведения и заменяет их защищенными токенами или зашифрованными значениями.
Публичная модель исходные данные в открытом виде не получает. Сама система построена по принципу Zero Trust, или «нулевого доверия».
В ExoAI встроены оповещения. Они помогают заметить подозрительные действия и попытки обойти защиту, в том числе с помощью jailbreak-атак, когда нейросеть пытаются заставить нарушить собственные ограничения.
Одна из задач проекта, по словам Тулебаевой, научить защиту работать с казахстанскими форматами данных, включая бизнес-идентификационные и банковские реквизиты.
«Участие в выставке AI-Sana дало мне возможность представить свою разработку, познакомиться с другими технологическими проектами, получить обратную связь и найти потенциальных инвесторов и партнеров для дальнейшего развития решения», отметила разработчица.
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