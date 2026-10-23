Студенты придумали, как находить работу через реальные задачи бизнеса
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Казахстанские студенты разработали платформу, которая поможет молодым специалистам получать практический опыт, а предпринимателям находить команды для решения бизнес-задач. Проект GhostTech победил на международном хакатоне HackAlem AI в Астане. Награждение прошло 23 октября при участии основателя и главы NVIDIA Дженсена Хуанга.
Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана, победителем образовательного направления стал автор GhostTech Ян Курманбаев.
Как работает идея GhostTech
Разработка направлена на решение знакомой многим студентам проблемы. Работодателям нужны специалисты с опытом, а выпускникам зачастую негде получить этот опыт до трудоустройства.
GhostTech предлагает соединить две стороны. Предприниматели смогут размещать реальные бизнес-задачи, а студенческие команды предлагать решения и работать над практическими проектами.
Например, бизнесу может потребоваться разработка IT-продукта или сервиса на основе искусственного интеллекта. Через платформу предприниматель сможет найти студентов, готовых взяться за такую задачу.
Для молодых специалистов это возможность получить опыт работы с реальными заказами, развить навыки и собрать портфолио еще во время учебы.
Предприниматели, в свою очередь, смогут привлекать студенческие команды к разработке технологических решений.
При этом о сроках полноценного запуска платформы и количестве уже выполненных заказов организаторы пока не сообщили.
Награду победителю вручил министр
Церемония награждения HackAlem AI состоялась 23 октября.
В ней принял участие основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, который в этот день посетил международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане.
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поздравил участников и вручил награду Яну Курманбаеву, чей проект GhostTech победил в направлении «Образование».
Во время выступления министр говорил о развитии искусственного интеллекта, поддержке молодых разработчиков и необходимости создавать условия для реализации студенческих идей.
Почти пять тысяч заявок поступило от студентов
HackAlem AI собрал тысячи участников из разных регионов Казахстана.
Организаторы представили статистику конкурса.
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6 586 заявок поступило на участие в хакатоне.
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Около 5 тысяч заявок подали студенты.
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2 500 человек приняли участие в мероприятии.
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1 600 участников были студентами.
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407 человек представляли регионы Казахстана.
Победителей определяли по 12 направлениям, связанным с разработкой решений на основе искусственного интеллекта.
36 команд стали победителями
По итогам хакатона награды получили 36 команд, по три в каждом из 12 направлений.
В состав команд-победителей вошли 77 человек. Среди них 49 студентов из 13 университетов Казахстана.
Одним из отмеченных проектов стал GhostTech. Его авторы предложили связать учебу с реальными задачами компаний, чтобы студенты могли получать опыт еще до окончания университета.
HackAlem AI прошел при поддержке NVIDIA и OpenAI. В рамках программы участники разрабатывали и представляли решения на основе искусственного интеллекта.
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