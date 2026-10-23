Студенты придумали, как находить работу через реальные задачи бизнеса

Казахстанские студенты разработали платформу, которая поможет молодым специалистам получать практический опыт, а предпринимателям находить команды для решения бизнес-задач. Проект GhostTech победил на международном хакатоне HackAlem AI в Астане. Награждение прошло 23 октября при участии основателя и главы NVIDIA Дженсена Хуанга.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана, победителем образовательного направления стал автор GhostTech Ян Курманбаев.

Как работает идея GhostTech

Разработка направлена на решение знакомой многим студентам проблемы. Работодателям нужны специалисты с опытом, а выпускникам зачастую негде получить этот опыт до трудоустройства.

GhostTech предлагает соединить две стороны. Предприниматели смогут размещать реальные бизнес-задачи, а студенческие команды предлагать решения и работать над практическими проектами.

Например, бизнесу может потребоваться разработка IT-продукта или сервиса на основе искусственного интеллекта. Через платформу предприниматель сможет найти студентов, готовых взяться за такую задачу.

Для молодых специалистов это возможность получить опыт работы с реальными заказами, развить навыки и собрать портфолио еще во время учебы.

Предприниматели, в свою очередь, смогут привлекать студенческие команды к разработке технологических решений.

При этом о сроках полноценного запуска платформы и количестве уже выполненных заказов организаторы пока не сообщили.

Награду победителю вручил министр

Церемония награждения HackAlem AI состоялась 23 октября.

В ней принял участие основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, который в этот день посетил международный центр искусственного интеллекта alem.ai в Астане.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек поздравил участников и вручил награду Яну Курманбаеву, чей проект GhostTech победил в направлении «Образование».

Во время выступления министр говорил о развитии искусственного интеллекта, поддержке молодых разработчиков и необходимости создавать условия для реализации студенческих идей.

Почти пять тысяч заявок поступило от студентов

HackAlem AI собрал тысячи участников из разных регионов Казахстана.

Организаторы представили статистику конкурса.

6 586 заявок поступило на участие в хакатоне.

Около 5 тысяч заявок подали студенты.

2 500 человек приняли участие в мероприятии.

1 600 участников были студентами.

407 человек представляли регионы Казахстана.

Победителей определяли по 12 направлениям, связанным с разработкой решений на основе искусственного интеллекта.

36 команд стали победителями

По итогам хакатона награды получили 36 команд, по три в каждом из 12 направлений.

В состав команд-победителей вошли 77 человек. Среди них 49 студентов из 13 университетов Казахстана.

Одним из отмеченных проектов стал GhostTech. Его авторы предложили связать учебу с реальными задачами компаний, чтобы студенты могли получать опыт еще до окончания университета.

HackAlem AI прошел при поддержке NVIDIA и OpenAI. В рамках программы участники разрабатывали и представляли решения на основе искусственного интеллекта.