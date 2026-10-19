Сухая трава и камыш загорелись в области Абай

Угрозы населенным пунктам не было.

19 Октября 2026, 23:11
АВТОР
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Скриншот видео 19 Октября 2026, 23:11
19 Октября 2026, 23:11
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Фото: Скриншот видео

В области Абай, в Маканчинском районе, на участке Узынбулак Кабанбайского сельского округа на открытой территории в болотистой местности произошло горение сухой травы с переходом на камыш. 

К тушению пожара были привлечены сотрудники ДЧС области Абай, работники пожарных постов «Ауыл құтқарушылары» сёл Кабанбай и Карабулак, сотрудники Алакольского государственного природного заповедника, а также представители местных исполнительных органов.

Пожар локализован и полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

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