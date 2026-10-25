Сухая трава загорелась сразу в двух районах Акмолинской области
25 Октября 2026, 00:36
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25 Октября 2026, 00:3625 Октября 2026, 00:36
189Фото: скриншот видео МЧС
В Целиноградском и Зерендинском районах Акмолинской области произошли возгорания сухой травы. Все очаги полностью ликвидированы, сообщает МЧС Казахстана. В тушении участвовали силы МЧС и ППС «Алтынтау Кокшетау».
По предварительным данным, причиной отдельных возгораний стало неосторожное обращение с огнём. В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара следует звонить по номеру 112.
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