Сухая трава загорелась сразу в двух районах Акмолинской области

В Целиноградском и Зерендинском районах Акмолинской области произошли возгорания сухой травы. Все очаги полностью ликвидированы, сообщает МЧС Казахстана. В тушении участвовали силы МЧС и ППС «Алтынтау Кокшетау».

По предварительным данным, причиной отдельных возгораний стало неосторожное обращение с огнём. В МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара следует звонить по номеру 112.