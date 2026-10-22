Свободные квартиры отдадут другим очередникам: кого коснутся новые правила

В Казахстане решили изменить ситуацию, когда одни люди годами ждут квартиру от государства, а жильё остаётся невостребованным из-за правил распределения. Теперь, если для определённой категории очередников не найдётся подходящих претендентов, квартиры смогут передать другим нуждающимся. Как будет работать новый порядок и кто сможет получить жильё, рассказал директор департамента Центра обеспечения жильем АО «Отбасы банк» Азамат Ашимов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Ашимова, после получения статуса национального института развития Отбасы банк взял на себя дополнительные функции, включая постановку граждан на жилищный учет и ведение очереди. При этом банк продолжает выдавать льготные ипотечные займы и субсидировать арендные платежи.

Как распределяют государственное жилье

Как пояснил представитель банка, меры государственной поддержки предоставляются с учетом доходов и финансовых возможностей граждан.

«Меры государственной поддержки распределяются исходя из лестницы доступности жилья. Это говорит о том, что в зависимости от доходов и возможностей каждого гражданина оказываются соответствующие меры поддержки. Если уровень дохода незначительный, предоставляется субсидирование арендных платежей. Гражданин может арендовать жилье на частном рынке, и государство будет возмещать ему 50% стоимости аренды», – рассказал Ашимов.

По его словам, размер ежемесячной компенсации в зависимости от региона и площади квартиры может составлять 70–100 тысяч теңге.

Для граждан с более высоким уровнем доходов предусмотрены льготные ипотечные займы по ставкам 2%, 5%, 7% или 9% в зависимости от условий программы.

При распределении жилья действуют специальные квоты.

Не менее 20% квартир предусмотрено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Еще 50% выделяется приоритетным категориям, включая людей с инвалидностью I и II групп и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Остальные 30% могут распределяться между другими очередниками.

Например, из 300 квартир 60 предусмотрены для детей-сирот, 150 – для уязвимых категорий граждан и 90 – для остальных граждан.

Что изменилось для очередников

Ашимов отметил, что в некоторых регионах возникают ситуации, когда квартиры невозможно распределить в рамках установленных квот из-за отсутствия подходящих претендентов.

«У нас есть регионы, где может не быть достаточного количества граждан с инвалидностью или детей-сирот, соответствующих условиям программы. То есть мы можем не набрать установленную квоту в 20%. Совместно с Министерством промышленности мы внесли поправки: если в регионе отсутствуют дети-сироты, оставшиеся квартиры передаются гражданам, имеющим первоочередное право. Если таких граждан нет, жилье переходит другим категориям очередников», – пояснил представитель банка.

По его словам, изменения призваны исключить ситуации, когда граждане, вставшие на жилищный учет много лет назад, продолжают ждать квартиру, тогда как другие получают жилье значительно раньше.

«Мы сделали это для того, чтобы граждане, которые давно состоят на учете, не продолжали ждать свое жилье. Чтобы не получалось так, что человек, вставший на учет в 2026 году, получает квартиру, а гражданин, который стоит в очереди с 2008 года, остается без жилья только потому, что относится к другой категории», – подчеркнул Ашимов.

Новый механизм предусматривает перераспределение невостребованных квартир между другими категориями очередников при отсутствии претендентов, соответствующих установленным квотам.