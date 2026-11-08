Таджикистан заинтересован в наращивании поставок казахстанской пшеницы

Наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, увеличение поставок продукции переработки и развитие совместных проектов в агропромышленном комплексе стали ключевыми темами переговоров министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова с министром сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбоном Хакимзодой. Встреча состоялась в рамках официального визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

В 2025 году поставки сельхозпродукции между странами выросли на 11%, составив около 600 млн долларов – это половина всего товарооборота.

Для развития сотрудничества в этой области обсуждены возможности создания полноценных производственных цепочек по переработке сельхозпродукции.

Одним из центральных вопросов переговоров также стало дальнейшее наращивание поставок казахстанского зерна.

В частности, стороны обсудили расширение взаимодействия в рамках контракта АО «НК «Продкорпорация» с Агентством по государственным материальным резервам Таджикистана на поставку 100 тыс. тонн пшеницы. Достигнута договоренность активизировать работу по увеличению объемов поставок с учетом потребностей таджикского рынка.

Для Казахстана это не только возможность нарастить экспорт, но и укрепить позиции отечественных сельхозпроизводителей, обеспечить устойчивый спрос на зерно и расширить присутствие казахстанской продукции на рынках Центральной Азии.

Отдельное внимание было уделено диверсификации экспорта. Стороны выразили заинтересованность в расширении взаимных поставок продукции переработки и готовых продовольственных товаров. Речь идет о постепенном переходе от торговли преимущественно сырьевой продукцией к увеличению доли товаров с высокой добавленной стоимостью. Это открывает дополнительные возможности для отечественных перерабатывающих предприятий и стимулирует развитие производства внутри страны.

Системный характер сотрудничеству придаст Дорожная карта на 2027–2028 годы. В ее рамках планируется активизировать взаимодействие по расширению взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, развитию растениеводства, семеноводства и селекции, повышению продуктивности животноводства, а также укреплению ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Практическим продолжением переговоров стало посещение ведущего объекта отечественного АПК - ТОО «Агрофирма «Родина». Предприятие является одним из показательных примеров комплексного развития агробизнеса, объединяющего растениеводство, промышленное животноводство, переработку и развитую социальную инфраструктуру.

Гостям представили полный производственный цикл предприятия – от выращивания сельскохозяйственных культур и формирования собственной кормовой базы до производства и переработки животноводческой продукции. Такая модель позволяет контролировать качество на всех этапах, рационально использовать ресурсы и повышать эффективность хозяйственной деятельности.

Особый интерес таджикской делегации вызвал молочно-товарный комплекс, оснащенный крупнейшей в Центральной Азии роботизированной доильной каруселью шведского бренда DeLaval. Масштабный проект, запущенный в январе 2025 года, стал одним из наиболее ярких примеров технологической модернизации молочного животноводства в Казахстане.

Доильная карусель одновременно вмещает 80 голов скота и способна обслуживать до 2 тыс. коров за пять часов. Высокий уровень автоматизации позволяет существенно повысить производительность и оптимизировать использование трудовых ресурсов: в одну смену работу комплекса обеспечивают всего 12 специалистов.

Внедрение таких технологий способствует переходу к современным стандартам промышленного животноводства, увеличению объемов производства товарного молока, повышению эффективности и конкурентоспособности отечественной продукции.

Отдельное внимание в ходе посещения было уделено социальной инфраструктуре предприятия. Курбон Хакимзода ознакомился с объектами, созданными для работников агрофирмы и жителей села.