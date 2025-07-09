Президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентной пошлины на весь импорт из Казахстана. Мера, по его словам, направлена на защиту американской промышленности. Как это решение повлияет на экспорт, валютный курс и внешнеэкономические связи? Об этом корреспондент BAQ.KZ побеседовала с экспертами.

"Серьезного удара по экономике не ожидается"

Как говорит экономист Арман Байганов в структуре внешней торговли Казахстана США занимают примерно пять процентов. Общий товарооборот между странами в прошлом году составил около 4,2 миллиарда долларов

Однако не весь этот объем подпадает под новые пошлины - у США есть собственное законодательство, предусматривающее исключения для стратегически важных товаров.

В первую очередь это нефть: ее Казахстан экспортировал в США на сумму около 1,1 миллиарда долларов. Также в список попадают уран (примерно 300 миллионов), техническое серебро, редкоземельные металлы и другие сырьевые ресурсы.

Из всего экспорта на сумму около двух миллиардов, под пошлины подпадает лишь порядка 95–100 миллионов долларов. Это, например, пшеничная клейковина - отдельные позиции, которые США в будущем хотели бы заместить собственным производством

"То есть доля под пошлинами - незначительная. Серьезного удара по экономике Казахстана не ожидается", - говорит экономист.

Он также добавляет, что большинство экспортеров работают не только на рынок США, а поставляют продукцию в разные страны. Поэтому они смогут адаптировать бизнес с учетом новых условий. Если американские покупатели согласятся на повышение цен, они будут платить больше. Иначе эти объемы уйдут в другие страны.

При этом эксперт отмечает, что эти меры негативно отразятся и на самой американской экономике. Ведь пошлины - это фактор роста инфляции внутри США. Причем Трамп говорит не только о Казахстане -подобные меры планируются в отношении многих стран.

"США традиционно являются импортером: они потребляют гораздо больше, чем производят, и финансируют за счет этого экономики других стран. Сейчас они хотят изменить модель - чтобы больше производилось внутри страны, росли налоговые поступления, создавались рабочие места. Но это не хорошо для мировой торговле. В будущем такие меры могут замедлить рост мировой экономики", - говорит Арман Байганов.

Повышение пошлин именно на 25 процентов - это ощутимый показатель, отмечает экономист, особенно если учесть дополнительные расходы на логистику и транспортировку. Для казахстанских компаний это может означать снижение рентабельности. В зависимости от отрасли и конкуренции, кто-то может потерять американский рынок. Особенно, если другие страны не сталкиваются с такими пошлинами и смогут предложить более выгодные условия.

Что касается импорта из США, то казахстанская сторона закупает товары примерно на два миллиарда долларов в год. Это в основном готовая продукция: запасные части для авиации, оборудование, медикаменты. Некоторые из них заменить практически невозможно. Арман Байганов отмечает, что в случае зеркальных мер - пошлины с нашей стороны могут ударить по нам же.

Можно рассматривать введение пошлин как политическое давление, учитывая, что Казахстан оказался единственной центральноазиатской страной среди 14 государств, в отношении которых Вашингтон принял такое решение? На этот вопрос эксперт ответил так:

"Скорее, это экономическая мера, хотя экономика и политика тесно связаны. Казахстан - не самый крупный торговый партнер США, и, видимо, переговоры по деталям не были доведены до конца. Основные стратегические товары - уран, редкоземельные металлы под пошлины не попали. Их сложно заменить, и в случае их подорожания пострадали бы сами американцы", - заключил эксперт.

"Казахстан для США не приоритетная цель"

Эксперт в области международных отношений и политологии Ералы Нуржума также отмечает, что США лишь нишевый партнер в сырьевом секторе для Казахстана. Этот рынок небольшой по объему, но показывает стабильность и потенциал роста. С точки зрения экономики США второстепенный партнер для Казахстана.

По его словам, на курс тенге, стоимость логистики или цены на сырье решение о тарифах не повлияет. Пострадает лишь нишевый экспорт в США, так как казахстанские поставки в Америку могут стать неконкурентными, если добавить 25 % к цене.

Курс тенге привязан и сильнее зависит от мировых цен на сырую нефть и торговлю с крупными экономическими партнерами (ЕС, Китай, Россия).

Логистика тоже не пострадает, потому что основные наши маршруты идут в Китай, Европу или через Россию, а США совсем не ключевое направление для казахстанских перевозок. Стоимость сырья, мировая цена нефти, урана или металлов формируется глобально, пошлины на это прямого влияния иметь не могут, говорит эксперт.

Но при этом добавляет, что в геополитике экономические пошлины, безусловно, один из инструментов политического давления.

"Можно попытаться построить теорию о том, что пошлины могут быть элементом политического сигнала, что США недовольны связями Казахстана с Россией, Китаем или Ираном. Но лично я считаю, что мы лишь часть общей жесткой линии Трампа на все страны с сырьевым экспортом. Казахстан для США не приоритетная цель. В геополитике такие решения - обычная практика. Есть, конечно, вероятность политической подоплеки, от того что Казахстан страна балансирующая между Западом и Востоком, и это возможно сигнал для нас наконец определиться с кем же мы. Но учитывая небольшую долю Казахстана в импорте США, что соответственно дает также несущественный рычаг для давления, я ставлю под большое сомнение права на жизнь таким теориям. В политическом плане это решение не должно повлиять на отношения между Казахстаном и США. Казахстан по-прежнему остается важным партнером для Соединенных Штатов в Центральной Азии, благодаря своему стратегическому положению и значительным природным ресурсам", - говорит эксперт.

Ералы Нуржума отмечает, что в экономическом аспекте, напротив, возможны определенные охлаждения. Повышение пошлин сделает казахстанские товары менее конкурентоспособными на американском рынке, что может затормозить ряд совместных проектов, особенно в сырьевом секторе. Однако речи о разрыве или серьезном кризисе в отношениях не идет.

По его словам, экономическая политика Дональда Трампа строится на принципе защиты внутреннего рынка США. В ее основе - снижение налоговой нагрузки на американские компании и введение высоких пошлин на импорт, чтобы сделать иностранные товары менее привлекательными и стимулировать спрос на продукцию собственного производства.

"Главная черта экономической политики Трампа - America First (Америка прежде всего). В правлении Джо Байдена в западных СМИ даже был специальный термин его экономической политики - Bidenomics. Он основывался на том, чтобы отказаться от того медленного роста экономики за счет банков и корпораций, и переходить к инвестициям в людей, инфраструктуру и чистую энергию за счёт госинвестиции", - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Британия смягчает тарифы на фоне торговой войны с США. Правительство Великобритании объявило об отмене импортных пошлин на десятки наименований товаров, включая макароны, фанеру, алюминиевые диски и сироп агавы.