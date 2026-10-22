Тайфун «Чампи» сорвал сотни авиарейсов в Азии

Мощный тайфун «Чампи» приближается к Тайваню и Японии. Из-за непогоды в регионе отменили более 200 авиарейсов, а свыше 11 тысяч пассажиров в Японии столкнулись с изменением планов. Стихия оказалась настолько сильной, что внесла коррективы даже в совместные военные учения США и Японии.

Как сообщает Reuters, 22 октября власти Тайваня объявили предупреждение об угрозе тайфуна на суше. Хотя «Чампи» немного ослаб, порывы ветра вблизи его центра по-прежнему превышают 227 километров в час.

Ранее тайфун достигал категории супертайфуна и считался одним из сильнейших в Тихом океане в этом году.

Волны выше шести метров и почти метр осадков

По данным Центрального метеорологического управления Тайваня, радиус тайфуна увеличился до 320 километров. Его зона воздействия достаточно велика, чтобы охватить большую часть острова.

В прибрежных населенных пунктах жители получили предупреждения на мобильные телефоны. Высота волн может превысить шесть метров.

В горных районах на севере Тайваня, включая окрестности Тайбэя, прогнозируют почти метр осадков. Метеорологи предупреждают, что влияние стихии может сохраняться около двух суток.

Президент Тайваня Лай Циндэ призвал жителей заранее подготовиться к непогоде и отказаться от поездок в горы и к побережью.

По прогнозам, тайфун пройдет вблизи северо-восточного побережья Тайваня, затем повернет на север в сторону китайского побережья и южной части Японии.

Более 200 отмененных рейсов

На Тайване 22 октября отменили 125 авиарейсов, преимущественно внутренних. Железнодорожное сообщение на момент публикации Reuters продолжало работать.

Власти сообщили, что эвакуация жителей пока не проводилась.

В Японии авиакомпании Japan Airlines, ANA и Skymark отменили более 100 рейсов на период с четверга по воскресенье, 25 октября.

Изменения затронули поездки более 11 тысяч пассажиров. Большинство отмененных рейсов внутренние.

По прогнозам, тайфун пройдет в районе острова Йонагуни, относящегося к префектуре Окинава.

Пассажирам, планирующим поездки в Тайвань и Японию, рекомендуется проверять статус рейсов непосредственно у авиакомпаний, поскольку расписание может меняться по мере приближения тайфуна.

Непогода вмешалась в военные учения

Тайфун повлиял и на крупные совместные учения США и Японии Keen Sword, которые проходят вблизи японских островов недалеко от Тайваня.

Маневры проводятся раз в два года. Военнослужащие отрабатывают взаимодействие сухопутных, морских и воздушных сил, противоракетную оборону и высадку десанта.

Учения начались в понедельник. В них участвуют около 56 тысяч японских и американских военнослужащих, а также представители вооруженных сил еще пяти стран, включая Австралию и Филиппины.

Из-за приближения тайфуна военным пришлось корректировать программу.

В американском командовании сообщили, что тренировочные мероприятия пересматривают ежедневно с учетом безопасности участников.

Несмотря на некоторое ослабление «Чампи», власти Тайваня и Японии продолжают готовиться к сильному ветру, высоким волнам и продолжительным ливням.