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Тайвань построит завод по производству редкоземельных металлов к 2028 году

К концу 2030 года предприятие рассчитывает выпускать до 500 тонн продукции ежегодно.

26 Октября 2026, 16:35
АВТОР
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Taipei Times 26 Октября 2026, 16:35
26 Октября 2026, 16:35
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Фото: Taipei Times

Тайвань планирует построить первый собственный завод по производству редкоземельных металлов. Ожидается, что к концу 2030 года предприятие сможет обеспечивать около половины потребностей острова в этой продукции.

Как сообщает газета Taipei Times, проект разрабатывает Институт исследований промышленных технологий (ITRI). Завершить строительство завода планируется к концу 2028 года. После этого специалисты займутся совершенствованием производственных процессов для выхода на проектную мощность.

По предварительным оценкам, к концу 2030 года предприятие сможет производить до 500 тонн редкоземельных металлов в год.

Как сообщил руководитель ITRI Чан Пэйцзэнь, сейчас в институте работает экспериментальная производственная линия мощностью около пяти тонн в год.

По его словам, редкоземельные металлы имеют важное значение для ряда высокотехнологичных отраслей, несмотря на относительно небольшой спрос на них на Тайване.

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