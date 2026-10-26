Тайвань построит завод по производству редкоземельных металлов к 2028 году
К концу 2030 года предприятие рассчитывает выпускать до 500 тонн продукции ежегодно.
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Тайвань планирует построить первый собственный завод по производству редкоземельных металлов. Ожидается, что к концу 2030 года предприятие сможет обеспечивать около половины потребностей острова в этой продукции.
Как сообщает газета Taipei Times, проект разрабатывает Институт исследований промышленных технологий (ITRI). Завершить строительство завода планируется к концу 2028 года. После этого специалисты займутся совершенствованием производственных процессов для выхода на проектную мощность.
По предварительным оценкам, к концу 2030 года предприятие сможет производить до 500 тонн редкоземельных металлов в год.
Как сообщил руководитель ITRI Чан Пэйцзэнь, сейчас в институте работает экспериментальная производственная линия мощностью около пяти тонн в год.
По его словам, редкоземельные металлы имеют важное значение для ряда высокотехнологичных отраслей, несмотря на относительно небольшой спрос на них на Тайване.
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