Тайвань построит завод по производству редкоземельных металлов к 2028 году

Тайвань планирует построить первый собственный завод по производству редкоземельных металлов. Ожидается, что к концу 2030 года предприятие сможет обеспечивать около половины потребностей острова в этой продукции.

Как сообщает газета Taipei Times, проект разрабатывает Институт исследований промышленных технологий (ITRI). Завершить строительство завода планируется к концу 2028 года. После этого специалисты займутся совершенствованием производственных процессов для выхода на проектную мощность.

По предварительным оценкам, к концу 2030 года предприятие сможет производить до 500 тонн редкоземельных металлов в год.

Как сообщил руководитель ITRI Чан Пэйцзэнь, сейчас в институте работает экспериментальная производственная линия мощностью около пяти тонн в год.

По его словам, редкоземельные металлы имеют важное значение для ряда высокотехнологичных отраслей, несмотря на относительно небольшой спрос на них на Тайване.