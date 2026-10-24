«Таза Қазақстан»: 7 тысяч жителей Астаны вышли на масштабную уборку
В столице прошла масштабная экологическая акция ко Дню Республики.
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В Астане в рамках инициативы «Таза Қазақстан» прошли экологические акции, приуроченные ко Дню Республики.
По информации столичного акимата, к акциям присоединились сотрудники коммунальных служб, представители КСК и ОСИ, предприниматели, волонтеры и жители столицы. Всего в мероприятиях приняли участие более 7 тысяч человек, было задействовано около 240 единиц специальной техники.
В рамках озеленения столицы высадили около 370 деревьев — яблонь, вязов и берез. Участники также провели санитарную очистку территорий и благоустроили общественные пространства.
Совместными усилиями привели в порядок 180 дворов, очистили 25 парков и скверов, а также территории возле 15 памятников культуры.
Работы охватили и территории, прилегающие к объектам предпринимательства, общественного питания и другим организациям.
Напомним, ко Дню Республики в Астане проходит более 120 культурных, общественных, спортивных, образовательных и патриотических мероприятий.
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