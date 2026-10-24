«Таза Қазақстан»: 7 тысяч жителей Астаны вышли на масштабную уборку

В Астане в рамках инициативы «Таза Қазақстан» прошли экологические акции, приуроченные ко Дню Республики.

По информации столичного акимата, к акциям присоединились сотрудники коммунальных служб, представители КСК и ОСИ, предприниматели, волонтеры и жители столицы. Всего в мероприятиях приняли участие более 7 тысяч человек, было задействовано около 240 единиц специальной техники.

В рамках озеленения столицы высадили около 370 деревьев — яблонь, вязов и берез. Участники также провели санитарную очистку территорий и благоустроили общественные пространства.

Совместными усилиями привели в порядок 180 дворов, очистили 25 парков и скверов, а также территории возле 15 памятников культуры.

Работы охватили и территории, прилегающие к объектам предпринимательства, общественного питания и другим организациям.

Напомним, ко Дню Республики в Астане проходит более 120 культурных, общественных, спортивных, образовательных и патриотических мероприятий.