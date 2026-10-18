Теннисист Александр Шевченко не смог пробиться в основную сетку Almaty Open
В решающем матче квалификации казахстанский теннисист уступил греку Стефаносу Сакелларидису в двух сетах.
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Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко завершил выступление в квалификации турнира ATP 250 Almaty Open, который проходит в Алматы.
В первом раунде отбора Шевченко, занимающий 111-е место в мировом рейтинге, победил представителя Эстонии Даниила Глинку со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:5.
Однако в матче за выход в основную сетку казахстанец уступил греку Стефаносу Сакелларидису, занимающему 135-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6.
Таким образом, Шевченко не сыграет в основной сетке соревнований в одиночном разряде. Казахстан на турнире представят четыре теннисиста.
Александр Бублик, получивший третий номер посева, начнет выступление со второго круга. Еще три казахстанца получили специальные приглашения (wild card) и сыграют в первом раунде:
Михаил Кукушкин — Стефанос Сакелларидис (Греция);
Зангар Нурланулы — Томаш Махач (Чехия);
Тимофей Скатов — Фабиан Марожан (Венгрия).
В парном разряде Александр Бублик выступит вместе с Зангаром Нурланулы, а Бейбит Жукаев сыграет в дуэте с Амиром Омархановым. Обе казахстанские пары также получили wild card.
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