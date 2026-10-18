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  • Теннисист Александр Шевченко не смог пробиться в основную сетку Almaty Open

Теннисист Александр Шевченко не смог пробиться в основную сетку Almaty Open

В решающем матче квалификации казахстанский теннисист уступил греку Стефаносу Сакелларидису в двух сетах.

18 Октября 2026, 22:32
АВТОР
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ФТК 18 Октября 2026, 22:32
18 Октября 2026, 22:32
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Фото: ФТК

Вторая ракетка Казахстана Александр Шевченко завершил выступление в квалификации турнира ATP 250 Almaty Open, который проходит в Алматы.

В первом раунде отбора Шевченко, занимающий 111-е место в мировом рейтинге, победил представителя Эстонии Даниила Глинку со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:5.

Однако в матче за выход в основную сетку казахстанец уступил греку Стефаносу Сакелларидису, занимающему 135-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

Таким образом, Шевченко не сыграет в основной сетке соревнований в одиночном разряде. Казахстан на турнире представят четыре теннисиста.

Александр Бублик, получивший третий номер посева, начнет выступление со второго круга. Еще три казахстанца получили специальные приглашения (wild card) и сыграют в первом раунде:

Михаил Кукушкин — Стефанос Сакелларидис (Греция);
Зангар Нурланулы — Томаш Махач (Чехия);
Тимофей Скатов — Фабиан Марожан (Венгрия).

В парном разряде Александр Бублик выступит вместе с Зангаром Нурланулы, а Бейбит Жукаев сыграет в дуэте с Амиром Омархановым. Обе казахстанские пары также получили wild card.

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