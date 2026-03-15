Глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме. После того, как Президент сделал свой выбор, он ответил на вопросы журналистов и рассказал об историческом значении проекта новой Конституции, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, сегодняшний референдум является одним из важнейших дней в истории страны.

«На самом деле сегодняшний референдум — историческое событие. Потому что именно сегодня принимается решение, которое определит нашу будущую историю. Поэтому, думаю, голосование пройдет активно», — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что новая Конституция прежде всего является главным документом, который определяет основные права и свободы граждан.

«Этот документ гарантирует основные права и свободы наших граждан. Поэтому его значение очень высоко, его нельзя недооценивать. Кроме того, это главный документ, который защищает территориальную целостность нашей страны, нашу независимость и суверенитет. Поэтому значение этого документа чрезвычайно велико», — заявил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что Конституция, принятая в 1995 году, сыграла особую историческую роль.

«Роль Конституции, принятой в 1995 году, была очень значительной. Я говорил об этом не раз. Нельзя недооценивать или принижать ее значение. Этот документ служил нашей стране на протяжении 35 лет», — отметил он.

При этом Президент подчеркнул, что время требует новых изменений.