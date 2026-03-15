Мы должны стремиться стать конкурентоспособной страной — Президент РК

Президент отметил, что новая Конституция должна стать опорой для развития молодежи.

Сегодня 2026, 11:59
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал краткую оценку проекту новой Конституции и отметил, что ее основная цель направлена на будущее страны, передает корреспондент BAQ.KZ.

Президент несколькими словами охарактеризовал новый Основной закон.

«Я уже говорил об этом ранее: это Конституция Справедливого Казахстана. Это Конституция, основанная на верховенстве закона», — сказал Глава государства.

Также Президент подчеркнул, что главная цель нового документа — открыть возможности для будущего страны и развития молодежи.

«Эта Конституция прежде всего предназначена для молодежи. Молодые люди должны развивать страну и двигать ее вперед. Поэтому этот документ должен стать прочной опорой для нашей страны, особенно для молодого поколения», — отметил он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан должен развиваться как современное и прогрессивное государство.

«Казахстан должен быть прогрессивным и современным государством. Если мы не будем развитой страной, другие государства не будут относиться к нам должным образом. Поэтому мы должны стремиться стать передовой и конкурентоспособной страной. Перед нами стоят большие цели», — сказал Президент.

