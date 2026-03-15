Токаев пояснил необходимость введения должности вице-президента

Президент заявил, что подобная должность существует во многих зарубежных странах.

Сегодня 2026, 12:01
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос журналистов о необходимости введения должности вице-президента, передает корреспондент BAQ.KZ.

Один из журналистов отметил, что в обществе звучат мнения о том, что конституционная реформа может быть связана с транзитом власти и подготовкой к будущим президентским выборам. В этой связи он поинтересовался, для чего необходим пост вице-президента.

По словам Главы государства, подобная должность существует во многих зарубежных странах.

«По поводу должности вице-президента звучат разные мнения. На самом деле во многих иностранных государствах существует такая должность. Поэтому в Казахстане не стоит этого бояться», — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что некоторые эксперты высказывают опасения о возможной конкуренции внутри власти, однако он не видит в этом угрозы.

«Некоторые эксперты говорят, что внутри власти может возникнуть конкуренция и другие негативные процессы. Но по этому поводу не должно быть никаких опасений. Институт вице-президента будет способствовать укреплению инфраструктуры власти», — заявил Глава государства.

По его словам, институт вице-президента со временем будет окончательно сформирован.

«Со временем все станет ясно. Как Президент я с надеждой смотрю на эту должность и на реформы в целом. В целом я считаю, что Конституция и нормы, касающиеся вице-президента, не нанесут никакого вреда стране и развитию нашего государства», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

