Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос журналистов о необходимости введения должности вице-президента, передает корреспондент BAQ.KZ.

Один из журналистов отметил, что в обществе звучат мнения о том, что конституционная реформа может быть связана с транзитом власти и подготовкой к будущим президентским выборам. В этой связи он поинтересовался, для чего необходим пост вице-президента.

По словам Главы государства, подобная должность существует во многих зарубежных странах.

«По поводу должности вице-президента звучат разные мнения. На самом деле во многих иностранных государствах существует такая должность. Поэтому в Казахстане не стоит этого бояться», — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что некоторые эксперты высказывают опасения о возможной конкуренции внутри власти, однако он не видит в этом угрозы.

«Некоторые эксперты говорят, что внутри власти может возникнуть конкуренция и другие негативные процессы. Но по этому поводу не должно быть никаких опасений. Институт вице-президента будет способствовать укреплению инфраструктуры власти», — заявил Глава государства.

По его словам, институт вице-президента со временем будет окончательно сформирован.