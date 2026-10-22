Токаев дал ряд поручений по строительству АЭС
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Строительство атомных электростанций, подготовка специалистов и ядерная безопасность остаются в числе приоритетных задач Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил держать развитие атомной энергетики на особом контроле, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Об этом стало известно по итогам встречи Главы государства с председателем Агентства по атомной энергии Алмасадамом Саткалиевым.
Саткалиев представил Президенту отчёт об основных результатах работы агентства за 2026 год и рассказал о состоянии атомной промышленности страны.
Что происходит со строительством АЭС
Одной из главных тем встречи стало строительство атомных электростанций в Казахстане.
Также обсуждались развитие атомной науки, внедрение новых технологий и подготовка специалистов для отрасли.
Отдельно затронули вопрос казахстанского содержания в атомных проектах – участия отечественных предприятий и специалистов в их реализации.
При этом конкретные сроки строительства АЭС и новые решения по размещению объектов в сообщении Акорды не приводятся.
Радиоактивные отходы и безопасность
Ещё одной важной темой стало создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности.
Президенту также доложили о работе по совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами и укреплению законодательства в сфере ядерной и радиационной безопасности.
По итогам встречи Токаев поручил обеспечить особый контроль за развитием национальной атомной энергетики и своевременно выполнять задачи, предусмотренные Стратегией развития атомной отрасли.
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