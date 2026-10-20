Токаев дал старт строительству крупного медеплавильного завода в области Абай

В поселке Актогай области Абай начали строительство крупного медеплавильного завода. Старт проекту в режиме телемоста дал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Будущее предприятие рассчитано на производство 300 тысяч тонн катодной меди в год. По словам Президента, такой объем должен полностью закрыть потребности внутреннего рынка. После выхода завода на проектную мощность Казахстан рассчитывает войти в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди.

Помимо меди, на предприятии планируют выпускать золото и серную кислоту.

Токаев назвал строительство завода одним из крупных индустриальных проектов, которые должны увеличить объем переработки сырья внутри страны и усилить металлургическую отрасль.

«Сегодня мы приступаем к реализации еще одного значимого индустриального проекта. Это важное событие придаст дополнительный импульс развитию нашей экономики. Мощность нового предприятия составит 300 тысяч тонн катодной меди в год. Это полностью закроет потребности внутреннего рынка. После запуска завода Казахстан войдет в десятку ведущих мировых производителей высококачественной рафинированной меди. Кроме того, предприятие будет выпускать золото и серную кислоту. Реализация столь масштабного проекта внесет весомый вклад в развитие отечественной металлургии», – сказал Глава государства.

Акорда

Казахстан добывает миллионы тонн руды, но ставку делают на переработку

В своем выступлении Президент отдельно остановился на минерально-сырьевой базе страны.

По его словам, в Казахстане насчитывается более 9,5 тысячи месторождений. Ежегодно в стране добывают около 160 млн тонн руды, а производство медного концентрата составляет примерно 3,5 млн тонн в год.

Токаев подчеркнул, что при таких запасах полезных ископаемых важно не ограничиваться их добычей. Государство рассчитывает развивать последующие этапы переработки и выпускать больше готовой продукции внутри страны.

«В своем прошлогоднем Послании народу я отметил стратегическое значение горно-металлургической отрасли для нашего государства и поставил ряд конкретных задач по ее развитию. Строительство нового завода можно назвать результатом активной работы, проводимой в данном направлении», – отметил Президент.

Он также напомнил, что в соответствии с Конституцией природные ресурсы принадлежат народу, поэтому крупные промышленные проекты, по его словам, должны приносить экономическую отдачу стране и ее гражданам.

«Повышение благосостояния народа определено в качестве одного из основополагающих принципов деятельности государства. В соответствии с Конституцией природные ресурсы, находящиеся в недрах земли, принадлежат народу. Поэтому подобные промышленные проекты прежде всего будут служить на благо нашей страны», – сказал Токаев.

540 проектов и 50 тысяч рабочих мест за три года

Президент также привел данные по развитию обрабатывающей промышленности.

По его словам, в прошлом году объем произведенной в этом секторе продукции достиг 60 млрд долларов.

За последние три года во всех регионах Казахстана реализовали 540 индустриальных проектов. Благодаря им, как сообщил Глава государства, появилось около 50 тысяч постоянных рабочих мест.

Актогайский медеплавильный завод должен стать еще одним крупным звеном этой промышленной цепочки.

При этом пока речь идет именно о начале строительства. Предприятию еще предстоит пройти строительный этап, установить оборудование и выйти на заявленную мощность.

Акорда

Президент потребовал учитывать интересы работников

Отдельное внимание Токаев уделил условиям труда будущих сотрудников предприятия.

Он заявил, что акционеры должны учитывать законные социальные потребности работников, а Правительство и местные власти – поддерживать постоянный контакт с трудовыми коллективами.

«Необходимо удовлетворить все законные социальные потребности рабочих. В этом и заключается главный смысл „Слышащего государства“. Правительство, местные органы власти должны поддерживать тесные связи с трудовыми коллективами и активно работать в соответствии с концепцией „Закон и Порядок“», – сказал Президент.

От проекта ожидают не только роста производства меди, но и создания безопасных и стабильных условий для работников предприятия.

Акорда

ИИ хотят внедрять уже на этапе строительства

Еще одно требование Президента касается цифровизации производства.

Токаев призвал широко применять на будущем заводе современные цифровые решения и технологии искусственного интеллекта. По его словам, такие системы могут помочь не только увеличить производительность, но и снизить риски для работников.

«Применение передовых решений способствует росту производительности, повышению уровня безопасности труда и эффективной профилактике производственного травматизма. На недавно состоявшемся форуме AI & Digital Bridge я поставил перед Правительством ряд конкретных задач. Важно учесть это в ходе строительства завода», – подчеркнул Глава государства.

Президент также отдельно указал на необходимость соблюдать сроки строительства и следить за качеством работ.

«Безусловным приоритетом является обеспечение высокого качества строительных работ и соблюдение установленных сроков», – заявил он.

В реализации проекта участвуют казахстанские специалисты и китайские партнеры. Токаев поблагодарил обе стороны и выразил уверенность, что предприятие усилит промышленный потенциал страны.

Акорда

В ходе телемоста также выступили аким области Абай Берик Уали, председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук, председатель совета директоров China Nonferrous Metal Mining Group Вэнь Ган.

Акорда

Первый медный катод планируют получить в 2030 году

На предприятии предусмотрен полный производственный цикл – от добычи и обогащения руды до выпуска готового металла. Комплекс будет перерабатывать собственный медный концентрат, что обеспечит устойчивость сырьевой базы и позволит увеличить добавленную стоимость продукции, создаваемой в Казахстане. Проект реализуется Группой KAZ Minerals, инженерным партнером выступает китайская компания NFC. Объем инвестиций составляет порядка 1,8 млрд долларов, будет создано более 1 тысячи новых рабочих мест.



Получение первого медного катода запланировано на 2030 год.

