Токаев: Казахстан остается сторонником мирного урегулирования конфликтов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан по-прежнему придерживается политики мирного и дипломатического урегулирования международных конфликтов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Айсултан Кульшманов, корреспондент информационного агентства Tengrinewskz:
– Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование всех международных конфликтов. Вы недавно подтвердили это в своих заявлениях по Ближнему Востоку. Вы также провели телефонные разговоры с лидерами стран Залива, где выразили сочувствие, но воздержались от разговора с Президентом Ирана. Не означает ли это, что Казахстан отошел от традиционной нейтральной позиции и занял сторону арабских стран?
Касым-Жомарт Токаев:
– Казахстан известен своим миролюбием. Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами. Эта наша позиция неизменна. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Я об этом говорил и на большом собрании недавно. Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами. Что касается Президента Ирана Пезешкиана, то недавно он был у нас с официальным визитом, произвел самое благоприятное впечатление. Он человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива. Он даже выразил извинения в этой связи от имени Ирана. Но затем его заявления были дезавуированы, фактически аннулированы. Иран атаковал и продолжает атаковать арабские страны Залива. Это говорит о том, что Президент Ирана не обладает полнотой власти. Это факт. Я не обвиняю никого, но я просто говорю о фактах. И думаю, что это связано с особенностями властной структуры в Иране. С одной стороны, это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и Президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой. Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан. Что касается иранского народа, то у нас большие симпатии к этому народу. Мы проявляем неизменное уважение к его культуре, к самобытной истории. Поэтому никакого отхода от нашей позиции нет. Мы были и остаемся миролюбивой страной.
