Токаев направил поздравление победившему на выборах лидеру Бразилии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значение курса Лулы да Силвы для укрепления суверенитета страны и ее роли на мировой арене.
26 Октября 2026, 12:03
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26 Октября 2026, 12:0326 Октября 2026, 12:03
159Фото: Соцсеть Х
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с очередной победой на президентских выборах в Бразилии. Об этом казахстанский лидер сообщил в публикации в социальной сети X.
В своем обращении Токаев подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке бразильцами курса действующего президента. Среди его ключевых направлений глава Казахстана выделил укрепление национального суверенитета, повышение международного авторитета Бразилии, реформирование Организации Объединенных Наций и формирование справедливого миропорядка.
Согласно приведенным итогам подсчета 99,98% голосов, Лула да Силва получил 51,78% голосов избирателей. За его соперника Флавио Болсонару проголосовали 48,22%.
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