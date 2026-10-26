Токаев направил поздравление победившему на выборах лидеру Бразилии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с очередной победой на президентских выборах в Бразилии. Об этом казахстанский лидер сообщил в публикации в социальной сети X.

В своем обращении Токаев подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке бразильцами курса действующего президента. Среди его ключевых направлений глава Казахстана выделил укрепление национального суверенитета, повышение международного авторитета Бразилии, реформирование Организации Объединенных Наций и формирование справедливого миропорядка.

Согласно приведенным итогам подсчета 99,98% голосов, Лула да Силва получил 51,78% голосов избирателей. За его соперника Флавио Болсонару проголосовали 48,22%.