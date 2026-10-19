Токаев назвал спасателей опорой Безопасного Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения сотрудников чрезвычайных служб по случаю Дня спасателя подчеркнул их роль в защите человеческих жизней. Глава государства связал работу спасателей с одним из главных положений новой Конституции.

В своем выступлении Президент отметил, что Казахстан вступил на путь кардинальной модернизации, а масштабные реформы затрагивают все сферы жизни общества.

«Перед страной стоят четкие и ясные цели и задачи. Мы сплоченно строим Справедливый, Передовой, Сильный и Чистый Казахстан, в котором должны царить принцип «Закон и Порядок», единство и согласие. Получившая всенародную поддержку новая Конституция вступила в законную силу 1 июля. Это событие стало историческим. Наша Конституция вызвала большой интерес во многих странах мира. Основной закон, открывающий путь в светлое будущее и выступающий незыблемым ориентиром нашей нации, обрел совершенно новый облик, соответствующий требованиям времени. В Конституции четко закреплено, что Человек и его жизнь являются высшей ценностью. Каждый специалист сферы гражданской защиты вносит огромный вклад в защиту человеческих жизней и соблюдение этого незыблемого конституционного положения. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все спасатели нашей страны – это нерушимая опора Безопасного Казахстана», – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что благодаря преобразованиям обновилась система государственного управления.