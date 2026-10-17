  • Главная
  • Новости
  • Токаев отметил потенциал для сотрудничества с Камбоджей в области высоких технологий

Токаев отметил потенциал для сотрудничества с Камбоджей в области высоких технологий

Глава государства подчеркнул социально-экономические успехи Камбоджи, достигнутые под руководством Хуна Манета.

17 Октября 2026, 14:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz 17 Октября 2026, 14:38
17 Октября 2026, 14:38
57
Фото: Akorda.kz

По словам Президента, Казахстан поддерживает усилия камбоджийского руководства по реализации долгосрочных стратегических целей страны, обозначенных в программах Cambodia Vision 2050 и Pentagonal Strategy.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что имеется значительный потенциал для укрепления сотрудничества в области высоких технологий. 

– Мне известно, что Вы и члены Вашей делегации проявляете большой интерес к мерам, принимаемым нашей страной для развития искусственного интеллекта. Сегодня Вы посетите Международный центр Alem.ai, где наши специалисты ознакомят Вас с достигнутыми результатами и основными наработками в этой сфере. Согласно Индексу развития электронного правительства ООН, наша страна демонстрирует положительную динамику, в том числе в смежных областях. Убежден, что при наличии обоюдной заинтересованности и твердой политической воли мы сможем добиться значительных успехов в расширении сотрудничества по многим направлениям, представляющим взаимный интерес, – сказал Глава государства.

Самое читаемое

Наверх