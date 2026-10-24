Токаев поблагодарил главу NVIDIA за продуктивную встречу в Акорде

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что идеи и рекомендации одного из основателей и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга имеют большое практическое значение для Казахстана.

Глава государства поблагодарил Дженсена Хуанга за встречу, состоявшуюся накануне.

«Благодарю Дженсена Хуанга за продуктивную встречу в Акорде и обсуждение вопросов развития и практического применения искусственного интеллекта в экономике Казахстана, особенно в сельском хозяйстве. Ваши идеи и рекомендации имеют для нас большое практическое значение», — написал Президент в социальной сети X.

Во время встречи в Акорде глава NVIDIA высоко оценил стратегическую цель Касым-Жомарта Токаева — превратить Казахстан в AI-нацию, ориентированную на развитие и широкое внедрение искусственного интеллекта на пороге новой индустриальной революции.

Кроме того, Дженсен Хуанг предложил превратить Казахстан в мировой хаб Physical AI — физического искусственного интеллекта.