Токаев поблагодарил главу NVIDIA за продуктивную встречу в Акорде
Дженсен Хуанг поддержал инициативу по превращению Казахстана в центр развития искусственного интеллекта и предложил сделать страну мировым хабом Physical AI
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Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что идеи и рекомендации одного из основателей и президента компании NVIDIA Дженсена Хуанга имеют большое практическое значение для Казахстана.
Глава государства поблагодарил Дженсена Хуанга за встречу, состоявшуюся накануне.
«Благодарю Дженсена Хуанга за продуктивную встречу в Акорде и обсуждение вопросов развития и практического применения искусственного интеллекта в экономике Казахстана, особенно в сельском хозяйстве. Ваши идеи и рекомендации имеют для нас большое практическое значение», — написал Президент в социальной сети X.
Во время встречи в Акорде глава NVIDIA высоко оценил стратегическую цель Касым-Жомарта Токаева — превратить Казахстан в AI-нацию, ориентированную на развитие и широкое внедрение искусственного интеллекта на пороге новой индустриальной революции.
Кроме того, Дженсен Хуанг предложил превратить Казахстан в мировой хаб Physical AI — физического искусственного интеллекта.
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