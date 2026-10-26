Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики
Президент Казахстана отметил теплое отношение международных партнеров к стране.
26 Октября 2026, 10:18
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26 Октября 2026, 10:1826 Октября 2026, 10:18
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главам государств и правительств, а также руководителям крупных международных организаций за поздравления по случаю Дня Республики Казахстан. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
– Благодарен всем главам государств и правительств, а также крупных международных организаций за искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Республики Казахстан. Ваше доброе отношение к моей стране с чувством признательности воспринято народом суверенного Казахстана, – написал Касым-Жомарт Токаев.
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