  • Главная
  • Новости
  • Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики

Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики

Президент Казахстана отметил теплое отношение международных партнеров к стране.

26 Октября 2026, 10:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz 26 Октября 2026, 10:18
26 Октября 2026, 10:18
201
Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главам государств и правительств, а также руководителям крупных международных организаций за поздравления по случаю Дня Республики Казахстан. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

– Благодарен всем главам государств и правительств, а также крупных международных организаций за искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Республики Казахстан. Ваше доброе отношение к моей стране с чувством признательности воспринято народом суверенного Казахстана, – написал Касым-Жомарт Токаев.

Самое читаемое

Наверх