Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главам государств и правительств, а также руководителям крупных международных организаций за поздравления по случаю Дня Республики Казахстан. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

– Благодарен всем главам государств и правительств, а также крупных международных организаций за искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Дня Республики Казахстан. Ваше доброе отношение к моей стране с чувством признательности воспринято народом суверенного Казахстана, – написал Касым-Жомарт Токаев.