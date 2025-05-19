  • 20 Мая, 12:07
  • BAIGENEWS

Токаев подписал закон о передаче США в аренду земельного участка

Вчера, 20:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Вчера, 20:33
Вчера, 20:33
890
Фото: Akorda.kz

Участок в Алматы будет передан для строительства помещений американского консульства, передает BAQ.KZ.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы", говорится в сообщении Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Самое читаемое

Наверх