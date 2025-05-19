Токаев подписал закон о передаче США в аренду земельного участка
Вчера, 20:33
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Вчера, 20:33Вчера, 20:33
890Фото: Akorda.kz
Участок в Алматы будет передан для строительства помещений американского консульства, передает BAQ.KZ.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы", говорится в сообщении Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
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