Участок в Алматы будет передан для строительства помещений американского консульства, передает BAQ.KZ.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству Соединенных Штатов Америки земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения Соединенных Штатов Америки в городе Алматы", говорится в сообщении Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.