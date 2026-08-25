Токаев поговорил с Бердымухамедовым после выборов
25 Августа 2026, 21:18
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25 Августа 2026, 21:1825 Августа 2026, 21:18
99Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Бердымухамедов поздравил Токаева с успешным проведением первых выборов в однопалатный Курултай и отметил историческую значимость этого события для Казахстана.
Токаев поблагодарил его за поздравления и участие туркменских наблюдателей в выборном процессе. Стороны также отметили динамичное развитие отношений между Казахстаном и Туркменистаном. Отдельно обсудили сотрудничество в торговле, экономике, транспорте, логистике, энергетике и культурно-гуманитарной сфере.
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