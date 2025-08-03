Токаев поручил акиму Алматы ввести мораторий на застройку верхней части города
Глава государства принял акима города Алматы Дархана Сатыбалды.
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Во время встречи с Президентом Казахстана аким мегаполиса проинформировал об итогах и перспективах социально-экономического развития мегаполиса, передает BAQ.KZ.
Так, в первом полугодии 2025 года краткосрочный экономический индикатор вырос на 11%, инвестиции в основной капитал увеличились на 25,4%.
Кроме того, аким доложил о полицентричном развитии города, обеспечивающем снижение нагрузки на центральные районы, равномерное распределение городской инфраструктуры и создание комфортной среды.
Отдельное внимание уделено созданию транспортного каркаса, формирующего эффективную связанность районов и повышающего доступность общественного транспорта.
Между тем, Касым-Жомарт Токаев поручил:
ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов и точечную застройку в верхней части города, за исключением объектов социальной инфраструктуры и туристического кластера, предусмотренных Генеральным планом.
незамедлительно внести в Генеральный план изменения, направленные на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки.
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