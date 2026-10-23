Токаев посетил концерт, посвящённый Дню Республики
23 Октября 2026, 19:56
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23 Октября 2026, 19:5623 Октября 2026, 19:56
76Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт «Жаңа дәуір – жаңа белес», посвящённый Дню Республики, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Торжественное мероприятие состоялось на сцене Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».
Перед зрителями выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.
Концерт был приурочен ко Дню Республики, который ежегодно отмечается в Казахстане 25 октября.
Напомним, праздник связан с принятием 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. День Республики имеет статус национального праздника Казахстана.
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