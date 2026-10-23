Токаев посетил концерт, посвящённый Дню Республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил праздничный концерт «Жаңа дәуір – жаңа белес», посвящённый Дню Республики, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Торжественное мероприятие состоялось на сцене Государственного театра оперы и балета «Астана Опера».

Перед зрителями выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы.

Концерт был приурочен ко Дню Республики, который ежегодно отмечается в Казахстане 25 октября.

Напомним, праздник связан с принятием 25 октября 1990 года Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР. День Республики имеет статус национального праздника Казахстана.