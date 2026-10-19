Токаев поздравил казахстанских шпажистов с историческим достижением
19 Октября 2026, 14:48
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19 Октября 2026, 14:4819 Октября 2026, 14:48
130Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing/
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории поднялась на первое место в мировом командном рейтинге Международной федерации фехтования (FIE), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Айбека Смадиярова.
Исторического результата казахстанские шпажисты добились после победы на этапе Кубка мира в Касабланке.
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов с успехом и пожелал им новых побед на крупнейших международных соревнованиях под флагом Казахстана.
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