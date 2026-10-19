Токаев поздравил казахстанских шпажистов с историческим достижением

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории поднялась на первое место в мировом командном рейтинге Международной федерации фехтования (FIE), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Айбека Смадиярова.

Исторического результата казахстанские шпажисты добились после победы на этапе Кубка мира в Касабланке.

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спортсменов с успехом и пожелал им новых побед на крупнейших международных соревнованиях под флагом Казахстана.