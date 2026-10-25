Токаев поздравил казахстанцев с Днём Республики
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днём Республики. В своём обращении глава государства подвёл итоги суверенного развития страны, обозначил приоритеты дальнейших преобразований и заявил о необходимости укрепления независимости, экономики и общественного единства.
Токаев отметил, что День Республики символизирует возрождение многовековой казахской государственности. По его словам, за годы независимости Казахстан прошёл большой путь и сформировался как зрелое государство с сильной экономикой и прогрессивным обществом, пользующееся уважением на международной арене.
Нынешний год открывает рубежный этап, по сути, новый цикл в летописи страны. Мы созидаем развитое, прогрессивное, светское государство, в котором институциональная прочность и качество человеческого капитала являются залогом глобальной конкурентоспособности, — заявил президент.
Отдельно глава государства остановился на конституционных преобразованиях. Он назвал вступление в силу Конституции историческим событием, привлёкшим внимание международного сообщества. По словам Токаева, Основной закон дал импульс обновлению системы государственного управления и изменениям в политике, экономике, культуре и социальной сфере.
Президент подчеркнул, что Казахстан намерен продолжать стратегический курс реформ, развивать современные технологии и расширять применение искусственного интеллекта. Среди приоритетов он также назвал открытие новых производств, модернизацию инфраструктуры и строительство школ, больниц и других социальных объектов.
Токаев отметил, что важнейшую роль в развитии страны играют сами граждане — их стремление к знаниям, добросовестный труд, ответственность и патриотизм. По его мнению, эти качества должны стать неотъемлемой частью общественного мировоззрения.
Мы строим наш общий дом, укрепляя дух нации, формируя новую общественную этику, укореняя ценности Закона и Порядка, Чистоты и Природолюбия, Единства и Согласия, — говорится в обращении.
В завершение президент выразил уверенность, что совместными усилиями казахстанцы смогут укрепить суверенитет и построить справедливое, безопасное и прогрессивное государство.
Самое читаемое
- В Астане 22 многодетные матери получили государственные награды ко Дню Республики
- В Астане загорелись строительные материалы в здании на стадии строительства
- 12 инвестиционных проектов одобрены в области Абай
- В Атырау представили проект нового терминала аэропорта площадью 16,4 тысячи квадратных метров
- Шапан, кожаная куртка и встреча с Токаевым: как прошёл визит главы NVIDIA в Казахстан