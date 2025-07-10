Токаев дал ответ Трампу касательно повышения налоговых пошлин
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
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Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, передает BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей.
Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.
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