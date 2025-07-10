  • 10 Июля, 11:01
  • BAIGENEWS

Токаев дал ответ Трампу касательно повышения налоговых пошлин

Сегодня, 10:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев дал ответ Трампу касательно повышения налоговых пошлин Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52
32

Касым-Жомарт Токаев направил ответное письмо Дональду Трампу относительно введения пошлин на импорт казахстанских товаров, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан в качестве давнего торгового и инвестиционного партнера Соединенных Штатов Америки привержен развитию справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных торговых связей.

Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения вопросов торговли.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в достижении компромисса по торговой проблеме.

Самое читаемое

Наверх