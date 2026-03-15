Боян Бркич, корреспондент телеканала Euronews:

– Вы не раз говорили, что Казахстан утверждает себя на международной арене как средняя держава. Ваша страна вошла в состав созданного Трампом Совета мира. Как Вы оцениваете будущее Совета мира в контексте текущего развития событий на Ближнем Востоке? Считаете ли Вы, что эта инициатива жизнеспособна или все-таки нет? Почему Вы приняли решение стать участником этой инициативы Дональда Трампа?

Президент:

– Прежде всего хотел бы отметить, что я испытываю большое уважение к Президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, представляется очень правильной и заслуживает поддержки. Говоря о Совете мира, отмечу, что меня привлекла сама идея этой инициативы, ее новаторский подход к решению наиболее сложных проблем международной повестки. Прежде всего, речь идет о сочетании традиционной дипломатии и возможностей крупного бизнеса, что должно принести реальную пользу обычным людям, особенно в секторе Газа. Народы во всем мире уже устали от бесконечных конференций, на которых принимаются резолюции благих пожеланий, эти резолюции читает лишь небольшое количество людей. Именно поэтому я считаю необходимым поддержать эту идею, поскольку она предлагает новый подход. Президент Трамп как человек производит впечатление сильной личности. Он смелый лидер. Убежден, что перспектива достижения мира на Ближнем Востоке, в частности, в Палестине, по-прежнему существует. И я искренне надеюсь на успешное будущее этой инициативы.