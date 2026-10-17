Токаев заявил о необходимости обсудить вопрос открытия авиасообщения между Казахстаном и Камбоджей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Камбоджи Хун Манет провели переговоры в формате тет-а-тет, сообщает Акорда.

Приветствуя высокого гостя, Президент Казахстана отметил, что его визит придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям и откроет новые перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества.

– Считаю, что Ваш визит имеет историческое значение, поскольку ранее премьер-министры Камбоджи не посещали Казахстан. Вместе с тем у Вас есть определенная личная связь с нашей страной: Ваш отец посещал Казахстан еще в 1982 году. Сегодня мы обсудим широкий круг вопросов двусторонних отношений. Казахстан с большой симпатией относится к Вашей стране. Многие казахстанцы хотели бы посетить Камбоджу и познакомиться с ее достопримечательностями. Нам необходимо обсудить вопрос открытия прямого авиасообщения между двумя странами. Также следует активизировать обмены в гуманитарной сфере, – сказал Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Камбоджа обладают значительными природными богатствами, что способствует расширению взаимодействия в этой области.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров также предстоит обсудить укрепление торгово-экономических связей.