Топливный кризис может вернуть Европу к углю — эксперт

22 Октября 2026, 06:45
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Авторское право Petr David Josek, AP Photo 22 Октября 2026, 06:45
22 Октября 2026, 06:45
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Фото: Авторское право Petr David Josek, AP Photo

Конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины усиливают риски для энергетической безопасности Европы. Из-за роста цен на топливо страны ЕС могут вновь рассмотреть использование угля. Об этом заявила эксперт Варшавской школы экономики Дорота Недзюлка.

По её словам, Европе необходимо не только диверсифицировать поставки, но и сокращать потребление энергии, развивать альтернативные источники и готовиться к перебоям. Особую тревогу вызывает рынок дизеля, от которого зависят транспорт и промышленность.

Одновременно ЕС обсуждает возможность снизить обязательный уровень заполнения газохранилищ до 70%.  Возвращение к углю может помочь странам с собственными запасами укрепить энергобезопасность. Однако этому мешают высокие выбросы, экологические риски и дорогая добыча.

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