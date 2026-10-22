Топливный кризис может вернуть Европу к углю — эксперт
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Конфликт на Ближнем Востоке и война России против Украины усиливают риски для энергетической безопасности Европы. Из-за роста цен на топливо страны ЕС могут вновь рассмотреть использование угля. Об этом заявила эксперт Варшавской школы экономики Дорота Недзюлка.
По её словам, Европе необходимо не только диверсифицировать поставки, но и сокращать потребление энергии, развивать альтернативные источники и готовиться к перебоям. Особую тревогу вызывает рынок дизеля, от которого зависят транспорт и промышленность.
Одновременно ЕС обсуждает возможность снизить обязательный уровень заполнения газохранилищ до 70%. Возвращение к углю может помочь странам с собственными запасами укрепить энергобезопасность. Однако этому мешают высокие выбросы, экологические риски и дорогая добыча.
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