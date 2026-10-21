Торговля с Европой: что изменилось для Казахстана?

Казахстан увеличил экспорт товаров в Европейский союз, но сократил закупки европейской продукции. За восемь месяцев 2026 года продажи казахстанских товаров в ЕС выросли на 12,2%, тогда как импорт снизился на 5,4%. При этом общий товарооборот между сторонами продолжает расти.

По данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, с января по август товарооборот с Евросоюзом достиг 31,6 млрд долларов. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 29,2 млрд долларов.

Казахстан экспортировал в страны ЕС товаров на 25,3 млрд долларов. Импорт европейской продукции составил 6,4 млрд долларов.

Таким образом, рост торговли обеспечивался увеличением казахстанского экспорта, несмотря на сокращение закупок товаров из ЕС.

Европейский союз сохраняет лидирующие позиции среди внешнеторговых партнеров Казахстана.

Что обсуждали Казахстан и Евросоюз

Новые показатели торговли представили на девятом заседании Комитета сотрудничества Казахстана и ЕС в торговой конфигурации. Встреча прошла 21 октября в Брюсселе в гибридном формате.

Казахстанскую делегацию возглавила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. Со стороны Европейской комиссии в заседании участвовал руководитель подразделения Генерального директората, курирующего Южных соседей, Ближний Восток, Турцию, Россию, Беларусь и Центральную Азию, И. Ируаррисага.

Стороны обсудили состояние торговли и инвестиций, перспективы экономического сотрудничества и выполнение Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС.

Отдельное внимание уделили климатическим обязательствам Казахстана, включая прогресс по национально определяемому вкладу в сокращение выбросов и действующую систему торговли выбросами ETS.

Участники встречи рассмотрели ожидания от проекта партнерства по развитию рыночных механизмов регулирования выбросов.

В повестку вошли санитарные и фитосанитарные требования, техническое регулирование и стандартизация. Эти вопросы затрагивают условия торговли продукцией между Казахстаном и европейскими странами.

Обсудили и торговые проекты, которые Европейский союз финансирует в Казахстане и других странах Центральной Азии.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении экономического сотрудничества.