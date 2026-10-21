Товарооборот Казахстана и Египта вырос почти в четыре раза: что связывает две страны

За пять лет, с 2021 по 2025 год, товарооборот Казахстана и Египта вырос почти в четыре раза. За семь месяцев 2026 года страны наторговали на $671,2 млн, причем большая часть приходится на казахстанский экспорт. Министерство иностранных дел опубликовало эти данные в день официального визита главы МИД Мухтара Тлеуберди в Египет.

Из $671,2 млн на экспорт из Казахстана пришлось $577 млн, на импорт из Египта $94,2 млн. В Казахстане зарегистрированы 84 компании с египетским капиталом.

Больше 30 лет дружбы

Дипломатические отношения Казахстан и Египет установили 6 марта 1992 года. Первый Президент Казахстана посещал Египет три раза, египетские президенты приезжали в Казахстан дважды.

Министерства иностранных дел двух стран провели девять раундов политических консультаций. Всего Казахстан и Египет подписали больше 60 двусторонних соглашений.

Страны активно работают вместе в ООН, Организации исламского сотрудничества, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Исламской организации по продовольственной безопасности.

Мечеть Бейбарса и студенты в Каире

5 июня 2023 года в Каире после реставрации открыли мечеть султана Бейбарса.

В египетских вузах сейчас учатся около 200 казахстанских студентов. А в Алматы с 2001 года работает Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак».

Египет регулярно участвует в Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Породнились и города. Астана дружит с Каиром, Алматы с Александрией, а Туркестанская область с египетской провинцией Красное море.