Трактор с семью тоннами сена вспыхнул у дороги в ЗКО

В Западно-Казахстанской области загорелся трактор, перевозивший 30 рулонов сена. Огонь охватил технику и весь груз. Возгорание произошло в селе Чапаево Акжаикского района вдоль автомобильной дороги. К моменту прибытия пожарных горели трактор и 30 рулонов сена общим весом более семи тонн.

Спасатели ликвидировали пожар. По данным МЧС, пострадавших нет. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при сельскохозяйственных работах и перевозке сена.