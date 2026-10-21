Трактор с семью тоннами сена вспыхнул у дороги в ЗКО
21 Октября 2026, 04:26
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21 Октября 2026, 04:2621 Октября 2026, 04:26
162Фото: иллюстративное/magnific.com
В Западно-Казахстанской области загорелся трактор, перевозивший 30 рулонов сена. Огонь охватил технику и весь груз. Возгорание произошло в селе Чапаево Акжаикского района вдоль автомобильной дороги. К моменту прибытия пожарных горели трактор и 30 рулонов сена общим весом более семи тонн.
Спасатели ликвидировали пожар. По данным МЧС, пострадавших нет. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при сельскохозяйственных работах и перевозке сена.
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