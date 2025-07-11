Трамадол уходил из аптек и поликлиник Тараза на чёрный рынок
Расследование проводилось сотрудниками полиции по поручению городской прокуратуры.
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В Таразе пресечена схема незаконного оборота трамадола - сильнодействующего лекарственного препарата, относящегося к списку подконтрольных веществ, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в правоохранительных органах, группа лиц, находящихся в родственных связях, организовала канал поставки трамадола из Алматы в Тараз и Байзакский район с целью его незаконной перепродажи. В одной из городских аптек в ходе обыска были изъяты флаконы с жидкостью, содержащей трамадол, предназначенные для сбыта.
По данному факту начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.297 УК РК (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
Два жителя Жамбылской области задержаны и заключены под стражу.
Кроме того, прокурорская проверка выявила серьёзные нарушения в медицинских учреждениях. Так, одна из больниц вовсе не закупала трамадол для пациентов, несмотря на потребность. В другой городской поликлинике зафиксировано отсутствие надлежащего учёта использования препарата, что создало условия для его возможного незаконного оборота.
В связи с этими нарушениями начато ещё одно досудебное расследование по ч.1 ст.303 УК РК (Нарушение правил обращения наркотических средств и психотропных веществ).
Органы прокуратуры призвали медицинские учреждения к более жёсткому контролю за движением подобных препаратов, чтобы исключить их попадание на теневой рынок.
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